La millonada que Shakira se lleva por cada canción contra Gerard Piqué

Desde que comenzara su relación con Gerard Piqué, Shakira le dedicó varias canciones de amor en los discos publicados durante el tiempo que estuvieron juntos, y ahora que su relación terminó, es lógico que la colombiana publique varias canciones sobre la ruptura, y seguro que más están por llegar. Te contamos el dineral que gana Shakira con sus canciones contra Piqué, y es que ya lo dice bastante claro en su sesión con Bizarrap: «las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan».

Los artistas que componen sus propias canciones siempre hablan en ellas de sus experiencias personales, especialmente las que tienen que ver con relaciones románticas, algo que siempre ha hecho Shakira y que hacen todos los demás, tanto hombres como mujeres, aunque lo cierto es que siempre se les da más importancia a ellas, como Taylor Swift o Miley Cyrus, y nunca ha habido polémica por saber a quién dedica Ed Sheeran sus canciones, por ejemplo.

El dineral que gana Shakira con sus canciones contra Piqué

Desde su separación del ex futbolista del FC Barcelona, Shakira ha publicado varias canciones, todas relacionadas con su ex, como «Te Felicito» (poco antes de separarse), «Monotonía», la sesión con Bizarrap y, la última hasta el momento, «TQG» junto a Karol G. Con todas no sólo ha arrasado y alcanzado el número 1 a nivel mundial, también ha conseguido acumular millones de reproducciones en las diferentes plataformas musicales, lo que se traduce en dinero, que a fin de cuentas es para lo que es este negocio y cualquier otro.

Según los datos logrados hasta el momento, Shakira ha facturado ya más de 30 millones de euros con sus canciones a Piqué, sumando lo conseguido tanto en las principales plataformas de streaming (Spotify, Apple Music, Pandora, Amazon Music, etc) y también en su canal de Youtube, donde las visualizaciones se cuentan por decenas de millones. Según un estudio de la compañía Data & Intelligence, la colombiana gana casi 20 euros por minuto gracias a estas canciones… lo que unido a todas las que ya tenía publicadas de toda su discografía anterior deja unas cifras increíbles.

Esta ruptura no sólo es beneficiosa para la artista a nivel económico, también a nivel social y de marketing, y es que gracias a estar en su momento personal más bajo su imagen vale mucho más y muchas más personas se interesan en ella. Increíble pero cierto, ya se sabe que los dramas siempre atraen más que la felicidad.