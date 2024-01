Las influencers van más allá de dedicarse a lucir una infinidad de estilismos con los que inspiran a millones de personas, también tienen una faceta empresarial. Su visibilidad en redes sociales les ha favorecido para ampliar sus fronteras y conseguir un público objetivo que case con su firma. Desde empresas de belleza hasta firmas de moda exclusivas. En LOOK hemos seleccionado cuatro marcas fundadas por influencers que han alcanzado el éxito.

Suavefest, Tipi Tent y Name The Brand

María Pombo es una de las figuras más destacadas y reconocidas en el panorama de las influencers españolas, sin embargo, su profesión se extiende más allá de las plataformas digitales. Su incursión en el mundo empresarial abarca desde la creación del exitoso festival de reguetón Suavefest, que comenzó un año antes de la pandemia y que ya ha tenido tres ediciones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SUAVEFEST (@suavefest)

Además, su ambición no se detiene ahí. Ha cofundado dos marcas de moda: Tipi Tent, junto a su hermana Marta y Luis Antón (expareja de Marta y posteriormente socio de María), y Name The Brand, su propia firma que debutó en 2019, reflejando su estilo en la confección de prendas para ocasiones especiales. Esta multifacética empresaria no solo domina las redes, sino que también imprime su huella en el mundo de la moda y los negocios con un enfoque innovador y fresco.

Glowfilter

Con un inicio en el modelaje a los 16 años, Marta Lozano ha trazado un camino lleno de colaboraciones con marcas desde entonces. Una década de dedicación la ha posicionado como una destacada influencer de moda en España, frecuentando los Goya y el Festival de Cannes.

Marta Lozano y su marido en el evento de su marca/ Gtres

Casada con el odontólogo Lorenzo Mohi, Marta diversificó su emprendimiento en el verano de 2020 al lanzar su propia línea de cosméticos, The Glow Filter. Esta firma especializada en cuidado facial se centra en la eliminación del acné y la reducción de marcas en la piel, consolidando su presencia no solo en el mundo del modelaje y la moda, sino también en el sector del cuidado personal y la belleza.

Its Lava

A los 16 años, Sara Baceiredo comenzó su travesía digital con un blog. Evolucionando hacia YouTube, donde compartía su rutina, ha cultivado una comunidad de casi medio millón de seguidores en Instagram. Estudiando Liderazgo, Emprendimiento e Innovación en la Universidad de Mondragón, decidió llevar su pasión por la moda y la creatividad a un nivel superior.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hey! It’s Lava 🔥 (@its__lava)

En julio de 2019, dio vida a Its Lava, una marca de bolsos y accesorios artesanales, fabricados en España con materiales veganos. Bajo el concepto de armario cápsula, Sara lidera como directora creativa, colaborando con su amiga y reconocida influencer Mariana Diez Moliner, quien aporta su talento como diseñadora de producto y estilista de la firma. Juntas, han creado una propuesta fresca y sostenible en el mundo de la moda.

No Ni Ná

Anna Ferrer, graduada en Economía por la Universidad Carlos III de Madrid, complementó su formación con prácticas en el departamento de Finanzas de Mediaset. Con casi un millón de seguidores en Instagram, comparte diariamente sus estilos de moda.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NO NI NÁ (@noninazhr)

Aunque su dedicación principal es su influencia en redes sociales, Anna expandió sus horizontes en 2019 al cofundar No Ni Ná en Zahara de los Atunes junto a su madre, Paz Padilla. Esta firma española, nacida de la afinidad de madre e hija por ciertas marcas, ofrece una gama de bolsos, accesorios, prendas y artesanías impregnadas de un toque humorístico. A través de No Ni Ná, Anna fusiona su amor por la moda con un enfoque creativo, ofreciendo una propuesta fresca e inspiradora para sus seguidores y amantes de la moda. Durante los meses de verano, ambas decidieron aventurarse en una nueva forma de llevar a los compradores su mercancía y crearon la ‘Nonineta’, una furgoneta transformada en tienda, que ha recorrido la mayoría de los mercadillos de España.