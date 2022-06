La Guardia Civil ha alertado de una nueva estafa telefónica que consiste en cobrarle a la víctima una tarificación especial. Según ha explicado el Instituto Armado, la víctima recibe una llamada perdida de un solo tono y, si devuelve la llamada, le cobran una gran cuantía, de la que el timador se lleva una parte.

Normalmente, estas llamadas se reciben de los prefijos 355, de Albania; 225, de Costa de Marfil; 233, de Ghana; y 234, de Nigeria. Por ello, desde la Guardia Civil insta a que no se devuelva la llamada a los números que comiencen con estos prefijos.

¿Conoces el timo de la llamada perdida? 📞 No devuelvas perdidas de estos prefijos:

355 👉 Albania

225 👉 Costa de Marfil

233 👉 Ghana

234 👉 Nigeria Te cobrarán una tarificación especial. pic.twitter.com/tVIinOZ4ZC — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) June 6, 2022

Tras realizar esta publicación en Twitter, el Instituto Armado ha recibido varias respuestas de usuarios denunciando que han sido víctimas de este timo. «A mí me pasó con gente de Nigeria», «a mí me mandaron también mensajes de WhatsApp con el mismo prefijo», «a mí también me llaman desde Nueva Zelanda», «a mí me llaman desde Inglaterra y Alemania», son algunos de los mensajes que han publicado los internautas al hilo de la alerta del Instituto Armado.

Si se recibe una llamada procedente de un número sospechoso, lo recomendable para no convertirse en la víctima de una estafa telefónica es comprobar su procedencia y, ante cualquier mínima duda, no devolver la llamada.

También cabe la posibilidad de que la llamada entrante proceda de una empresa, de un banco o de una compañía telefónica para informar de una nueva tarifa al cliente o solicitar datos personales. En este caso, también es recomendable asegurarse de la veracidad de esta llamada, consultándolo con la empresa en cuestión.