Alerta inminente de la AEMET: tormentas estremecedoras y nevadas históricas en estas zonas de España

Precipitaciones intensas, nieve y heladas severas llegan a España, la AEMET advierte de un invierno sin tregua. Ha llegado el momento de empezar a pensar en todo lo que está por llegar, de la mano de una serie de fenómenos que pueden llegar a ser claves. Será el momento de ver cara a cara a un invierno que puede acabar siendo el que nos acompañe estos primeros días del mes de febrero. Lo que pensábamos que no sería realidad se ha convertido en una novedad destacada.

Será mejor que no soltemos el paraguas o el abrigo, llega un destacado cambio de ciclo que quizás hasta ahora no pensábamos que fuera una realidad. Tendremos que empezar a visualizar un destacado cambio de ciclo en cuanto al tiempo se refiere, con la llegada de las novedades destacadas de estos últimos días. Sin duda alguna, la previsión del tiempo es algo que puede acabar dándonos algunos elementos que serán destacados y que hasta la fecha no han hecho acto de presencia. Es hora de ver llegar esta novedad que quizás hasta ahora no pensábamos que fuera tan importante como en estos últimos días. La AEMET nos descubre la previsión del tiempo.

Precipitaciones intensas, nieve y heladas severas

Tenemos que prepararnos para dar un giro radical en estos días que tenemos por delante. Un inicio de semana con mal tiempo parece que es la tendencia de estos últimos días. La inestabilidad del tren de borrascas que hemos tenido en estos días ha acabado siendo una realidad en estos últimos tiempos.

Sin duda alguna deberemos estar preparados para descubrir un destacado cambio que nos afectará de lleno y puede acabar generando más de una sorpresa inesperada. Es momento de ver más allá de algunos detalles que quizás hasta ahora no esperaríamos. Por lo que, tocará ver lo que nos está esperando.

Se espera un cambio de tiempo para estos primeros días del mes de febrero, eso sí, con ciertas novedades que podemos empezar a ver y eso quiere decir que tocará visualizar este cambio de ciclo que puede acabar siendo lo que marque este invierno. Encaramos la recta final, el mes que puede ser el que nos dé los últimos coletazos que hasta la fecha no hubiéramos tenido en cuenta. La AEMET ha tenido que lanzar una importante alerta de lo que nos está esperando a partir de mañana.

Un invierno sin tregua nos está esperando según la AEMET

La AEMET ha lanzado una alerta que puede acabar siendo lo que marque una diferencia importante en todos los sentidos. Cada vez es más importante conocer antes de salir de casa. Por lo que, tendremos que apostar claramente por esta situación que puede ser clave y que nos hará apostar por la seguridad o tomar precauciones al salir de casa.

Tal y como nos informan desde su página web: «Se prevé una situación de inestabilidad en el Estrecho, Alborán y el tercio sur, con nubosidad y precipitaciones ocasionalmente acompañadas de tormenta que pueden ser localmente fuertes en puntos del litoral. Asimismo, podrían acabar afectando a otras regiones del cuadrante suroriental, incluso al Sistema Central y al sur de Baleares, tendiendo en general a ir a menos a lo largo del día. En el resto de la Península y en Baleares se espera que tienda a establecerse el anticiclón, aún con abundante nubosidad al principio que podría dejar alguna lluvia débil en el Cantábrico y con tendencia a despejar. Se prevén nevadas en sierras del sureste a una cota en torno a 1300/1400 m, con acumulados significativos. En Canarias, predominio de cielos nubosos con precipitaciones en el norte de las islas montañosas. No se descartan brumas y bancos de niebla matinales en las depresiones del noreste y en la meseta Norte».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «Las temperaturas máximas tenderán a aumentar en Baleares y en la mitad norte peninsular, localmente notable en interiores de Girona, y con descensos en el sureste y Alborán. Predominarán los aumentos de las mínimas en Baleares y en el centro y este peninsular y los descensos en el tercio oeste. Sin cambios en Canarias. Las heladas perderán intensidad, aunque seguirán afectando a montañas de la mitad norte y del sureste peninsular, la meseta Norte y, de forma más dispersa, al este de la Sur. Se prevén moderadas en la cordillera Cantábrica y localmente fuertes en Pirineos.

Se espera un predominio de los vientos de componentes norte y oeste en Baleares y en el tercio nordeste peninsular, y de norte y este en el resto. En Alborán, el viento rolará de poniente a levante intensificándose. Se prevén vientos flojos en general en zonas de interior y moderados en litorales, con probables intervalos de levante fuerte en Alborán y de tramontana en Baleares y Ampurdán. En Canarias continuará soplando el alisio con intervalos de fuerte en zonas expuestas».

Las alertas estarán activadas en determinadas partes del país: «Precipitaciones, ocasionalmente acompañadas de tormentas, y que pueden ser localmente fuertes, en el entorno del Estrecho y mar de Alborán. Intervalos de levante fuerte en Alborán. Nevadas en las sierras del sureste, que pueden dejar acumulados significativos en cotas altas. Heladas moderadas en la cordillera Cantábrica y localmente fuertes en Pirineos».