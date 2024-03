Alerta de auroras: una tormenta geomagnética severa solar golpea estos días la Tierra

Una severa tormenta solar geomagnética, provocada por las recientes erupciones solares que han lanzado plasma hacia la Tierra, golpea estos días nuestro planeta. En Estados Unidos, hay alerta de auroras boreales, que se han extendido este lunes de forma poco usual al sur hasta regiones como en el estado de Alabama y al norte del estado de California.

El Centro de Predicción Meteorológica Espacial (SWPC, por sus siglas en inglés) de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) ha advertido de un período prolongado de actividad geomagnética elevada, conocido como índice K geomagnético de nivel cinco.

Este fenómeno puede afectar a las redes eléctricas y al funcionamiento de los satélites, y podría hacer visible la aurora en las latitudes más altas de Estados Unidos.

El índice geomagnético K es una escala utilizada para medir la magnitud de las tormentas geomagnéticas.

This is a video summary of the 22 March solar flares, coronal mass ejection (CME), and eventual CME arrival at Earth on 24 March – with resultant geomagnetic storms. The CME progression continues at this time. pic.twitter.com/u5FeeSMzGp

— NOAA Space Weather (@NWSSWPC) March 24, 2024