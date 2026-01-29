Alejandra Rubio habla claro sobre su boda con Carlo Costanzia: «Ya, ya, ya»

Alejandra Rubio ha dado un paso más en su trayectoria televisiva y lo ha hecho de una manera muy significativa. El pasado lunes 26 de enero , la hija de Terelu Campos se estrenó como reportera en Vamos a ver, el matinal de Telecinco, coincidiendo con el lanzamiento de Casados a primera vista, uno de los formatos más comentados del momento.

Un debut que no sólo le ha permitido mostrar una nueva faceta profesional, también ha servido como contexto para que se pronunciara con claridad sobre uno de los asuntos que más interés despiertan en torno a su figura: su futuro sentimental junto a Carlo Costanzia.

El debut de Alejandra Rubio

En su primer reportaje, Alejandra Rubio ha salido a la calle para pulsar la opinión de los ciudadanos sobre la premisa que plantea Casados a primera vista, un programa en el que los participantes aceptan contraer matrimonio sin haberse visto previamente. A pie de calle, la colaboradora ha preguntado a varias personas si estarían dispuestas a casarse con alguien a quien no conocen, una cuestión que ha generado respuestas mayoritariamente prudentes y reflexivas.

La mayoría de los encuestados se ha mostrado contraria a dar un paso tan importante sin una base previa de conocimiento, aunque muchos de ellos han admitido creer en los flechazos y en las conexiones inmediatas. Un matiz que Alejandra Rubio ha sabido recoger con naturalidad, mostrando una actitud cercana y cómoda en su nuevo rol como reportera, un registro diferente al que hasta ahora había mostrado como colaboradora en plató.

El reportaje ha sido bien recibido dentro del programa y ha servido para introducir un debate que conecta directamente con cuestiones universales como el amor, el compromiso y la forma en la que se construyen las relaciones en la actualidad.

La boda de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia

Tras la emisión del reportaje, Alejandra Rubio ha querido dejar clara su postura respecto al concepto de casarse sin conocerse previamente. Lejos de eludir la pregunta, ha sido directa y coherente con las opiniones recogidas en la calle. La joven ha reconocido que, aunque le gusta el formato televisivo y lo sigue con interés, no se vería reflejada en una decisión de ese tipo.

«Yo no me casaría a primera vista. Me encanta el programa, pero yo, no», ha afirmado con rotundidad, dejando claro que distingue entre el entretenimiento televisivo y las decisiones vitales. Alejandra ha matizado, eso sí, que cree firmemente en los flechazos y en las conexiones inmediatas, aunque considera que eso no es suficiente para dar un paso tan definitivo como el matrimonio.

En ese sentido, ha sido muy clara al explicar que para ella es imprescindible conocer a la otra persona, compartir tiempo y experiencias antes de plantearse una boda. «Creo en los flechazos, pero no me casaría así. Yo, a Carlo, le he visto, pero nunca me casaría con alguien a quien ni le he visto la cara», ha señalado, introduciendo de manera natural una referencia a su actual pareja.

Este es el futuro de la pareja

Las palabras de Alejandra Rubio han servido también para arrojar luz sobre cómo afronta su relación con Carlo Costanzia y los planes de futuro que ambos puedan tener. En un contexto mediático en el que cualquier gesto o declaración se analiza al detalle, la joven ha optado por un discurso sereno y alejado de la precipitación.

Con una frase que resume bien su manera de entender esta etapa vital, ha añadido: «Tenemos toda la vida, no puede ser todo ya, ya, ya». Una reflexión que apunta a una visión madura del compromiso, basada en la calma y en la construcción progresiva del vínculo, lejos de decisiones impulsivas o condicionadas por el entorno mediático.

El nuevo proyecto de Alejandra Rubio

Este estreno como reportera coincide con un momento de especial visibilidad para Alejandra Rubio, que continúa consolidando su presencia en televisión mientras intenta marcar su propio camino, más allá de su conocido apellido. Su intervención en Vamos a ver ha dejado ver una actitud segura y un discurso coherente, tanto en lo profesional como en lo personal.

Al hablar de su relación y de su idea del matrimonio, Alejandra ha mostrado una imagen alejada de los tópicos y de las prisas que a menudo se asocian a las parejas jóvenes expuestas al foco mediático. Sus palabras reflejan una voluntad clara de vivir cada etapa a su ritmo, priorizando la estabilidad emocional y el conocimiento mutuo.

Así, su debut como reportera no solo ha servido para acercarse a la opinión de la calle, sino también para reforzar un mensaje personal que conecta con una parte importante de la audiencia: el amor puede surgir de un flechazo, pero las decisiones importantes requieren tiempo, reflexión y un conocimiento real de la persona que se tiene al lado.