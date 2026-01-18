Las Campos se quedan sin palabras tras la última decisión de Carlo Costanzia
Carlo Costanzia ha decidido acercarse a su madre, Mar Flores
Las Campos no quieren verse involucradas en ninguna polémica
El programa 'DecoMasters' ha unido mucho a Carlo Costanzia y Mar Flores
El entorno de las Campos observa con sorpresa los últimos movimientos de Carlo Costanzia, una decisión personal que no ha pasado desapercibida y que vuelve a situar a la familia en el centro de la actualidad social. El actor y modelo ha optado por marcar distancias con su padre para reforzar su vínculo con su madre, Mar Flores, un giro que se ha producido de manera progresiva y que ha quedado especialmente visible a raíz de su participación conjunta en el programa DecoMasters, el nuevo formato de TVE centrado en el mundo de la reforma y el interiorismo.
La relación entre Carlo Costanzia y Mar Flores atraviesa uno de sus momentos más estrechos y visibles. Madre e hijo no solo han trabajado juntos ante las cámaras, sino que han mostrado una complicidad inédita hasta ahora, tanto en sus apariciones públicas como en sus declaraciones. Este acercamiento contrasta con el delicado contexto familiar que rodea al actor, marcado por las consecuencias de las memorias de Mar Flores, Mar en calma, cuya publicación provocó una ruptura definitiva con Carlo Costanzia di Costigliole y desembocó en una demanda judicial interpuesta por el padre.
La confesión de Carlo Costanzia
En medio de este escenario agridulce, Carlo ha sorprendido con una confesión que ha sido interpretada como una toma de posición clara. En un tono distendido, reconoció que, si en algún momento decide comprar una vivienda junto a su novia, Alejandra Rubio, ya tiene decidido quién se encargará de aportar ideas para la decoración: su madre. Un comentario aparentemente anecdótico, pero cargado de simbolismo, que evidencia hasta qué punto la figura de Mar Flores ha ganado peso en su vida cotidiana.
La declaración se produjo durante la presentación de DecoMasters, un programa que todavía no tiene fecha de estreno oficial, pero que ya ha despertado expectación por la naturaleza del formato y, sobre todo, por la dinámica familiar que ha dejado al descubierto. El espacio se centra en proyectos de reformas e interiorismo, un ámbito poco explorado públicamente por Mar Flores, pero en el que ella misma ha reconocido haberse implicado más de lo esperado, descubriendo una faceta personal que ha sorprendido incluso a su entorno más cercano.
Una decisión importante
Más allá del contenido televisivo, DecoMasters ha funcionado como un punto de inflexión en la relación entre madre e hijo. Ambos han reconocido que la experiencia compartida les ha permitido hablar y entenderse como no lo habían hecho hasta ahora, una afirmación que llamó la atención por su franqueza y que da pistas sobre la complejidad del vínculo que mantienen. La convivencia en un entorno de presión creativa, con decisiones constantes y tiempos ajustados, ha obligado a Carlo y a Mar a escucharse, negociar y apoyarse mutuamente.
El programa ha ido, por tanto, más allá del mero entretenimiento. La dinámica del concurso, basada en el trabajo en equipo y la resolución conjunta de problemas, ha generado espacios de diálogo que no siempre resultan fáciles en relaciones familiares tan expuestas al escrutinio público. En este caso, la televisión ha actuado como catalizador de un acercamiento personal que se venía gestando desde hacía tiempo, pero que no había encontrado un marco claro para consolidarse.
Este refuerzo del vínculo materno ha tenido como consecuencia inevitable un mayor distanciamiento con la figura paterna. Aunque Carlo no ha entrado en confrontaciones públicas ni ha hecho valoraciones directas sobre la demanda interpuesta por su padre, sus gestos y decisiones recientes han sido interpretados como una clara inclinación hacia la estabilidad emocional que ahora encuentra junto a su madre. Una postura que no ha pasado desapercibida para el entorno de Alejandra Rubio y su familia, acostumbrados también a convivir con tensiones y silencios elocuentes.
Las Campos se quedan sin palabras
Las Campos se han quedado sin palabras ante este giro de los acontecimientos. No tanto por el acercamiento de Carlo a Mar Flores, sino por la naturalidad con la que ha expuesto esa preferencia y por el momento elegido para hacerlo, en plena exposición mediática del conflicto familiar. Un movimiento que confirma que el actor ha optado por proteger su equilibrio personal, incluso a costa de asumir decisiones incómodas.
Mientras DecoMasters ultima su llegada a la parrilla televisiva, la historia que rodea a Carlo Costanzia continúa evolucionando lejos de los focos del plató, pero con una carga emocional evidente. El programa ha servido para visibilizar una reconciliación necesaria y, al mismo tiempo, para subrayar una ruptura que parece, al menos por ahora, difícil de recomponer. En ese delicado equilibrio entre lo personal y lo público, Carlo ha elegido avanzar de la mano de su madre, convencido de que ese apoyo es clave en una etapa marcada por cambios, decisiones firmes y nuevas prioridades.