El duro zasca de Alejandra Rubio a María Patiño: aclara los rumores sobre la mala relación con su suegro

Apenas unas horas después de que se dispararan los rumores sobre una supuesta fractura familiar, Alejandra Rubio ha decidido intervenir para frenar una polémica que, según su versión, nunca llegó a existir.

La hija de Terelu Campos se ha visto obligada a aclarar las informaciones que apuntaban a un distanciamiento con su suegro, Carlo Costanzia di Costigliole, tras la llamativa complicidad que su pareja, Carlo Costanzia, y Mar Flores mostraron ante las cámaras durante la presentación del programa Decomasters.

El origen del conflicto

La controversia estalló cuando trascendió que Costanzia habría dejado de seguir en Instagram tanto a su hijo como a Alejandra Rubio, una decisión que coincidió con la posterior desactivación de su perfil personal. El momento elegido y el contexto mediático alimentaron todo tipo de especulaciones, especialmente al tratarse de una familia acostumbrada a convivir con el foco público y con relaciones personales marcadas por una elevada exposición mediática.

Ante este escenario, Alejandra optó por dar explicaciones en el programa Vamos a ver, donde negó de manera tajante cualquier enfrentamiento con su suegro y desmontó la lectura más conflictiva de los hechos. Con un tono relajado, aseguró que la situación había sido sobredimensionada y que, lejos de existir un problema real, todo respondía a un malentendido técnico y a una decisión personal ajena a cualquier disputa familiar.

«Estoy todavía en shock porque no me había enterado. He hablado con mi suegro y nos hemos reído porque ha sido una tontería. No nos ha dejado de seguir. Está teniendo una serie de problemas en Instagram y le ha pasado con nosotros, con amigos, otros familiares… Él no ha bloqueado a nadie. Se ha cabreado y se ha quitado Instagram directamente», explicó entre risas, insistiendo en que la relación sigue siendo cordial y absolutamente normal.

María Patiño entra en acción

La versión de Alejandra no ha convencido a María Patiño. La coincidencia temporal entre la supuesta pérdida de seguimiento en redes y la desactivación de la cuenta alimentó las dudas de quienes consideran poco creíble la explicación ofrecida por la nieta de María Teresa Campos. Para algunos, el relato sonó más a intento de apagar un incendio mediático que a una descripción fiel de lo ocurrido.

Entre las voces críticas destacó la de María Patiño, que aportó una versión muy distinta de los hechos en el programa No somos nadie. Según la periodista, el distanciamiento entre Carlo Costanzia di Costigliole, su hijo y Alejandra Rubio se habría producido el pasado sábado, coincidiendo con un viaje de la pareja a Turín. El detonante, siempre según esta información, habría sido una decisión tomada durante la grabación de Decomasters.

Tal y como relató Patiño, el programa habría solicitado tanto a Mar Flores como a su hijo que acudieran acompañados de un ser querido. En ese contexto, la modelo habría elegido a su sobrina Laura Matamoros, mientras que Carlo Costanzia habría optado por acudir con Alejandra Rubio. Una elección que, aunque lógica desde el punto de vista afectivo y coherente con la relación inexistente entre Mar Flores y su ex marido, no habría sido bien recibida por Costanzia di Costigliole.

Esta circunstancia habría provocado un profundo malestar en el padre del actor, que, siempre según esta versión, habría interpretado el gesto como una toma de partido clara en un conflicto familiar enquistado desde hace años. Un conflicto que, además, se ha visto agravado por el anuncio de Costanzia di Costigliole de emprender acciones legales contra Mar Flores tras las acusaciones vertidas en sus memorias, Mar en calma, donde ella se refiere a él como «maltratador».

Pese a la gravedad de estas informaciones, Alejandra Rubio evitó entrar en confrontación directa con María Patiño y se mantuvo firme en su discurso. Visiblemente incómoda, reiteró que no existe ningún problema con su suegro, que en ningún momento han dejado de seguirle en redes sociales y que su relación con él continúa siendo «perfectísima», descartando así cualquier ruptura o enfriamiento en el ámbito familiar.

Alejandra Rubio opina sobre Carmen Borrego

Mientras la polémica sobrevuela su entorno personal, Alejandra ha preferido centrar su atención en otros asuntos familiares, mostrando públicamente su apoyo a Carmen Borrego en su paso por GH Dúo. Sin dudarlo, confesó que le está «encantando» su concurso y que considera que su tía «lo está haciendo genial», destacando que se está mostrando tal y como es, algo que valora especialmente en un formato de convivencia extrema.

Ese respaldo se traduce también en una apuesta clara por Carmen Borrego como ganadora del reality. «Por supuesto, claro, no podía ser otra», afirmó con rotundidad al ser preguntada por su favorita para llevarse el maletín, dejando patente que, al menos en su familia materna, no hay fisuras ni medias tintas.