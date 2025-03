Aitana Ocaña se va de la lengua y confiesa quién es su amor platónico

Martiño Rivas fue el amor platónico de Aitana Ocaña antes de ser famosa, pero hay otros famosos que tenían un hueco en su corazón. Desde su salto a la fama gracias a su participación en Operación Triunfo, Aitana se ha convertido en una de las artistas más influyentes del panorama musical del siglo XXI. Con una carrera en constante ascenso, la cantante ha sabido mantenerse en el centro de la noticia. Ahora, con el estreno de su documental Metamorfosis en Netflix, ha compartido detalles íntimos que han despertado la curiosidad de sus seguidores, entre ellos, el nombre de la persona que fue su amor platónico en la adolescencia.

La serie presenta una visión más cercana de la cantante de OT, permitiendo conocer sus miedos, inseguridades y la presión que ha sentido a lo largo de su trayectoria. En este contexto, Aitana se ha abierto sobre aspectos de su vida que hasta ahora habían permanecido en un segundo plano. Entre estos temas, se encuentra el interés que siempre ha despertado su vida sentimental, sobre la cual se han generado innumerables rumores a lo largo de los años.

La especulación sobre sus relaciones ha sido constante desde que salió del concurso musical, y en diversas ocasiones se le ha vinculado sentimentalmente con diferentes personalidades. Sin embargo, en esta ocasión, Aitana ha decidido compartir un secreto que no estaba relacionado con ninguna de estas especulaciones, sino con una figura que marcó sus años de adolescencia.

Los amores platónicos de Aitana Ocaña

Al recordar su etapa de juventud, la cantante ha mencionado quién era el actor que despertaba su admiración en aquellos años. Se trata de una figura muy reconocida en el ámbito audiovisual, especialmente por su participación en una serie de gran éxito que dejó huella en toda una generación: Martiño Rivas. Exactamente ha dicho: «Cuando era más pequeña, mi crush era Martiño Rivas, por El internado, que a mí me encantaba. Por supuesto, Mario Casas, en ‘A tres metros sobre el cielo’. Era como una cosa de colegio. Era como el novio de todas. Matthew McConaughey es el top uno de todos».

Estas confesiones han sido recibidas con entusiasmo por sus seguidores, que han encontrado en ellas un nuevo aspecto con el que identificarse con la artista. Su elección de ídolos juveniles no dista de la de muchas personas de su generación, lo que ha generado una ola de comentarios en redes sociales, donde los fans han recordado su propia admiración por estas figuras.

La vida sentimental de Aitana ha sido objeto de constantes especulaciones desde el inicio de su carrera. Desde sus primeras apariciones en televisión hasta la actualidad, los medios han seguido de cerca cada detalle relacionado con sus relaciones. Sin embargo, con este paso adelante, la cantante ha desviado la atención hacia una época más inocente, alejada de la presión y centrada en los referentes que marcaron su adolescencia.

Un documental muy esperado

La sinceridad que ha mostrado forma parte de la evolución que la artista ha querido mostrar en su documental. A través de un recorrido por su crecimiento personal y profesional, Aitana ha dejado ver cómo ha cambiado su percepción sobre distintos aspectos de su vida, incluyendo la manera en que gestiona la fama y el impacto de la exposición pública en su día a día.

Poco a poco se está acostumbrando a que haya rumores que no se ajusten a la verdad. Cuando le preguntan sobre el tema, dice: «De todos los bulos, el más loco fue que me había comprado una casa, con 19 años, de no sé cuántos millones, y no era verdad. También me han sacado varios novios. Obviamente, algunas cosas pueden ser que digas: Bueno, sí, a lo mejor… Pero es que es un treinta por ciento, el setenta es mentira. Me da vergüenza porque está implicada la otra persona, que estará diciendo: ¿Y por qué me han emparejado con esta chica?».

Metamorfosis no solo profundiza en el lado más emocional de la cantante, sino que también ofrece una visión de su proceso artístico y los desafíos que ha enfrentado en la industria musical. En este contexto, la confesión sobre su amor platónico es un pequeño fragmento de un relato mucho más amplio, en el que la artista explora su identidad, sus miedos y su crecimiento personal.

De ‘Operación Triunfo’ al éxito internacional

Aitana ha conseguido generar un gran impacto entre sus seguidores, que han recibido con entusiasmo esta oportunidad de conocerla más allá de su faceta musical. Su naturalidad han sido algunos de los aspectos más valorados por quienes han seguido su trayectoria desde sus inicios.

Se siente orgullosa de su pasado, por eso dice: «100% volvería a entrar en OT, no es algo que me plantearía porque fue una experiencia brutal en mi vida. No me imagino mi vida ahora mismo sin ser cantante y ellos me dieron una exposición brutal. Dudo mucho que sin ‘OT’ yo hubiese sido cantante. No tenía los medios para que eso ocurriese. Tengo que sentirme eternamente agradecida a OT por haber visto algo en mí, en esa inmensa cola de casting». De esta forma ha dejado claro que tiene muy presentes sus orígenes.