Aitana se sincera, como nunca, en ‘Metamorfosis’: «Siempre he pensado que iba a morir joven»

Aitana se ha consagrado, indiscutiblemente, como una de las artistas españolas más consolidadas y escuchadas del panorama musical. Desde que se dio a conocer en la Academia de OT 2017, la artista ha logrado hacerse un hueco en la industria gracias a su voz, talento y carisma. Una popularidad que, el pasado 28 de febrero, la llevaron a estrenar su primer documental en la plataforma de Netflix. Una apuesta audiovisual donde se presenta ante el mundo como Aitana Ocaña Morales, la mujer que está bajo la piel del fenómeno musical. Un proyecto con el que no está dejando indiferente a nadie y donde muestra un lado completamente personal y desconocido de su persona.

Aitana: Metamorfosis es un proyecto que se encuentra disponible al completo para los suscriptores de la plataforma de pago. Un trabajo que cuenta con la producción de Komodo Studio y está formado por seis episodios. De esta manera, los fans de la cantante catalana están teniendo la oportunidad de conocer algunas de las inquietudes de la artista. Y es que, tal y como ella misma reveló durante su paso por La Revuelta, programa de La 1 de Televisión Española, ha sido diagnosticada con depresión.

«Desde que tengo uso de razón, siempre he pensado que algo malo tenía y que iba a morir joven», confiesa. Unas palabras con las que Aitana no ha dejado indiferente a nadie. Además, ha explicado que tiene miedo de realizarse analíticas o pruebas médicas por si obtiene resultados negativos. Una ansiedad a pensar que algo malo le va a suceder en cualquier momento y que se ha convertido en su talón de Aquiles.

«Llevo seis años sin hacerme una analítica, porque me da miedo que me digan que algo no está bien. Creo que no hay nada que no me dé miedo. Es una cosa que tengo dentro y lucho con ello todos los días. Me da miedo morirme por mis padres», confiesa en el documental. Y es que, a pesar de su éxito profesional, a nivel personal, la joven, de 25 años, no lo está pasando muy bien.

«No sabía qué me pasaba, pero no estaba bien», explica en el documental. Lejos de dejarlo ahí, la intérprete de Vas a Quedarte quiso profundizar en su situación y confesó como se sentía al hablar del tema rodeada de tantas cámaras. «Me siento muy vulnerable. Al grabar un documental creo que es importante contar cómo te sientes. Estoy viviendo algo que nunca me he permitido vivir que es estar temporalmente triste», indica.

Aitana se sincera: «Me da miedo que ya no me ilusione lo que hago»

«Llevo un mes muy triste. Me cuesta mucho entrenar, leer, ver una película, ir a trabajar. Me da miedo que no sea temporal. Me da miedo que ya no me ilusione lo que hago. Supongo que es simplemente una etapa de mi vida y pasará», admite. Cabe señalar que estas declaraciones fueron grabadas hace unos meses.

Pero, ha sido recientemente, durante su paso por el programa de David Broncano, que se ha podido saber cómo se encuentra en cuanto a salud mental se refiere. «La realidad de mi vida es que no me puedo quejar, pero a veces no sabes por qué te levantas triste todos los días y lloras, y cuando vas al psiquiatra te dice que tienes depresión, y eso pasó», explicó.