Fue el actor más deseado de España y ahora avisa: está soltero y abierto a una relación

El protagonista de nuestra noticia ha ocupado el corazón de muchos adolescentes durante la primera década de los años 2000. Como todo el mundo sabe, Martiño Rivas ha sido uno de los rostros más deseados y admirados del mundo del espectáculo. Su talento, unido a su atractivo físico y carisma, le ha convertido en un referente dentro y fuera de la pantalla. Sin embargo, a pesar de la gran exposición que ha tenido en su carrera profesional, su vida privada siempre ha sido un aspecto sobre el que ha intentado mantener cierta discreción. Ahora, el actor ha sorprendido a sus seguidores al confirmar que está soltero y abierto a una nueva historia de amor.

Desde 2021 Martiño Rivas mantenía una relación con la modelo Lily Fofana, una destacada profesional de la industria de la moda que ha trabajado con reconocidas firmas internacionales y ha desfilado en las pasarelas más importantes del mundo. La pareja llevó su relación con discreción durante un tiempo hasta que la hicieron oficial al posar juntos en un evento de moda. En ese momento, Martiño confesó que estaba «muy contento», aunque no tenía planes inmediatos de boda. Sin embargo, los rumores de una posible separación comenzaron a circular cuando, en octubre de 2023, el artista dejó de compartir imágenes con Lily en redes sociales.

Ahora ha confirmado que la relación ha llegado a su fin. Sin entrar en demasiados detalles, Martiño simplemente mencionó que está soltero y que se encuentra en una etapa de su vida en la que está abierto a conocer a alguien nuevo. Sus declaraciones han generado un gran revuelo, ya que hasta el momento se desconocía el estado actual de su vida amorosa. Nadie esperaba que sucediera algo así, pues siempre ha sido muy reservado.

Martiño Rivas está abierto al amor

Fue durante la presentación de su nueva serie, Ella, maldita alma, donde Martiño Rivas decidió hablar sobre su situación sentimental. Con su característico sentido del humor y en un tono relajado, el actor comentó que actualmente está sin pareja y que no descarta enamorarse en un futuro cercano. «Sí, solo necesito encontrar a una chica de aquí», dijo con una sonrisa en referencia a Conil de la Frontera, la localidad donde se llevaba a cabo el evento. Este comentario no pasó desapercibido, y muchos lo interpretaron como una indirecta a que podría estar interesado en encontrar el amor en la región.

En la mencionada entrevista reveló algunas de las cualidades que busca en una futura pareja. Para Martiño, la estabilidad emocional y la organización son aspectos clave en una relación.

También mencionó que desea encontrar a alguien que le sirva de «contrapunto», alguien con quien pueda compartir su vida pero que al mismo tiempo le ayude a mantener los pies en la tierra. «La estabilidad me parece lo más atractivo del mundo. Yo quiero rutina, alguien que me ayude a organizarme y que tenga claro lo que quiere en la vida», comenta al respecto.

Martiño Rivas, un padre entregado

Más allá del amor, Martiño también se ha referido a su papel como padre, una faceta que considera fundamental en su vida. Su hija, Ayo, fruto de su relación con la bailarina Kayoko Everheart, es su prioridad absoluta. «El trabajo viene después. Ser buen padre es lo más importante para mí», declara cuando le preguntan por el tema.

De hecho, en la rueda de prensa de su serie, el actor confesó que su hija le ha pedido mudarse a Conil de la Frontera. «Vine un fin de semana con mi hija y ahora quiere venirse a vivir aquí», explicó entre risas. Ante la pregunta de si él estaría dispuesto a cumplir ese deseo, Martiño respondió de forma divertida: «Solo tengo que encontrar a una chica de aquí».

Además, en una reciente entrevista en el pódcast Todos somos 144, Martiño habló sobre cómo la paternidad ha cambiado su vida. «Pienso en mi hija y eso me lleva inmediatamente a un lugar feliz. Es un estímulo que me provoca una sonrisa instantánea y me hace sentir bien. Al mismo tiempo, también me genera preocupación porque siempre estoy en modo de alerta, en un rol de protección», explica.

Con el corazón libre y una actitud optimista, el protagonista de nuestra noticia asume una nueva etapa en su vida. Aunque su relación con Lily Fofana ha terminado, el actor no descarta la posibilidad de volver a enamorarse y encontrar a alguien con quien compartir su día a día. Mientras tanto, sigue enfocado en su carrera profesional y en su papel como padre, disfrutando de cada momento y manteniendo la ilusión por lo que el futuro pueda traer.

Los fans de El Internado, la serie que arrasó en Antena 3 durante los 2000, se han quedado sin palabras al descubrir las novedades sobre el actor. Las reacciones no se han hecho esperar y como era evidente Martiño no lo tendrá muy difícil cuando decida volver a enamorarse.