La AEMET avisa de que lo que llega a España es extremo: las zonas afectadas

Un tren de frentes llega a España

Confirma la AEMET que no estamos preparados para lo que llega

Tal y como nos explican en su web: «En la Península se prevé circulación atlántica, con el tránsito de frentes atlánticos de oeste a este y nubosidad de evolución dispersa en el tercio norte. Así, se esperan precipitaciones en casi todo el extremo norte, más abundantes y con tormenta en el norte de Galicia y Pirineo occidental, sin descartar que sean localmente fuertes de madrugada en el Pirineo Navarro. Por la tarde noche se darán chubascos y tormentas dispersos en el cuadrante nordeste, más probables en Cataluña y norte de Aragón y de la Comunidad Valenciana, localmente fuertes en el Pirineo y la Ibérica orientales. En el resto de la Península y Baleares predominarán cielos poco nubosos o con nubes altas, así como nubes o bancos de niebla matinales en el tercio noroeste y litorales catalanes, más persistentes en Galicia, así como brumas frontales en el Cantábrico oriental, Pirineo y Cataluña. En Canarias se darán cielos nubosos o con intervalos en los nortes, con posibles precipitaciones débiles dispersas en las islas montañosas, más probables en La Palma y poco nuboso en el resto».

Siguiendo con la misma previsión: «Temperaturas máximas en descenso acusado en el centro norte, localmente notable en el Cantábrico oriental y en aumento en el interior sudeste y este del Estrecho. Mínimas en aumento en mitad sudeste peninsular, con descenso en el tercio noroeste interior. Pocos cambios en el resto del país. Las máximas pueden superar 35 grados en el Guadalquivir y depresiones del este y las mínimas no bajarán de 20 en el casi todo el área mediterránea y puntos del Guadalquivir.

Soplarán vientos de flojos a moderados de componentes oeste y norte en buena parte de la Península, sudoeste rolando a noroeste en Galicia y Cantábrico, sur tendiendo al final a norte y este en el área mediterránea norte, variables en el sudeste, Alborán y Estrecho. Pueden darse intervalos de fuerte en el Cantábrico y Ampurdán. En Canarias soplará alisio moderado con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en zonas expuestas».