La AEMET aterrada por la nieve en España, avisa de algo histórico

Cada invierno, una de las incertidumbres que más nos asaltan con respecto al tiempo es saber si va a nevar o no pero lo cierto es que este año va a suceder algo histórico que incluso aterra a la AEMET. Y no, no tiene que ver con otra Filomena como la de enero de 2021 sino con todo lo contrario. De hecho, la Agencia Estatal de meteorología ha avisado desde redes sociales de los bajos niveles de nieve acumulados en Navacerrada (Madrid) que son históricamente bajos.

La AEMET preocupada por la ausencia de nieve

La Agencia Estatal de Meteorología ha informado que los datos desde el pasado 1 de octubre hasta esta semana apenas registran 1 cm de nieve y tan sólo durante cinco días. Un registro tomado en el observatorio de Navacerrada y que da como resultado una cifra que no era tan baja desde 1981.

Desde el 1 de octubre al 9 de enero, solo en cinco días ha habido más de 1 cm de nieve en el suelo en nuestro observatorio de Navacerrada. Es el menor número de días en ese período desde, al menos, 1981. https://t.co/bOAcu7t8tQ — AEMET (@AEMET_Esp) January 9, 2023

El diciembre más cálido desde 1961

La falta de nieve se debe entre varias causas, a que las temperaturas se han mantenido inusualmente altas durante todo el mes de diciembre pasado. En concreto, la media nacional ha dejado como resultado el mes de diciembre más cálido desde 1961.

Así, el mes de diciembre de 2022 acumuló una temperatura que estuvo 2,9 grados por encima de la media habitual para ese mes, siendo extremadamente más cálido al este y sur de la Península, y muy cálido en el resto de España.

Debido a esto, la AEMET recoge en su informe mensual que 27 estaciones principales llegaron a una temperatura récord para un mes de diciembre.

Nueve estaciones en concreto, tuvo una media de máximas diarias que fueron las más altas de todo el mes y en otras seis, la media de las mínimas fue también la más alta del mes. En cuatro estaciones, se llegó a la temperatura máxima para un mes de diciembre y otras catorce alcanzaron la temperatura mínima también más alta para el último mes del 2022.

La alerta de la AEMET sobre la escasez de lluvias

Apenas nieva pero tampoco llueve. De hecho, a pesar de las lluvias caídas en las últimas semanas, los embalses del país no están ni a la mitad de su capacidad. En concreto llegan tan sólo al 46.33% de su capacidad total. Hace una década, en esta misma semana, los embalses se encontraban al 54.77%, según datos de la AEMET.

La Agencia Estatal señala además que el 2022 ha sido el sexto año más seco desde 1961, con precipitaciones que fueron un 16% más bajas.

En concreto, las lluvias apenas alcanzaron el 75% del valor habitual en el tercio norte peninsular durante el año pasado. Algo que también se repitió para el resto del país a excepción de Canarias y Levante.