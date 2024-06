‘El tatuador de Auschwitz’, la serie basada en el ‘bestseller’ de Heather Morris que estrena Movistar Plus+

Comienza el verano y las plataformas de streaming empiezan a lanzar sus nuevas apuestas. Movistar Plus+ estrena el martes 25 de junio la serie El tatuador de Auschwitz que es una adaptación de la novela superventas de la escritora Heather Morris. Una impresionante historia ambientada en la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto.

El tatuador de Auschwitz es una miniserie de solo 6 episodios que cuenta la historia real de Lale y Gita Sokolov, dos prisioneros que se enamoraron en medio del horror del campo de concentración de Auschwitz. Una serie intensa y emocionante que cuenta una historia dura y desgarradora.

La serie El tatuador de Auschwitz ha sido dirigida por Tali Shalom-Ezer y producida por Claire Mundell a través de Synchronicity Films. Uno de sus puntos fuertes es la banda sonora original que ha sido compuesta por el legendario Hans Zimmer y Kara Talve.

El bestseller de Heather Morris

La novela de Heather Morris se convirtió en un superventas con más de 13 millones de lectores en todo el mundo. Una ficción a la altura de otras que también tuvieron mucho éxito de ventas como La lista de Schindler, La bibliotecaria de Auschwitz o El niño con el pijama de rayas.

Heather Morris es una escritora australiana que reside en la localidad de Melbourne donde trabaja en un importante hospital público. En 2003 le presentaron a un anciano que «podría tener una historia que contar». Fue entonces cuando conoció a Lale Sokolov que le contando su increíble vida e historia de amor. Además de esta novela ha escrito Las tres hermanas e Historias de esperanza.

¿De qué trata la serie El tatuador de Auschwitz?

El protagonista de esta serie es Lali, papel que interpreta el actor Jonah Hauer-King, un judío eslovaco deportado al campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau en 1942. Allí le ponen a trabajar con los «tätowierer», los encargados de tatuar a cada prisionero su número de identificación al llegar.

Según la sinopsis oficial de la serie: «Un día conoce a Gita, una joven de la que se queda prendado a primera vista cuando le toca tatuarle su número. Sesenta años después, un recién enviudado Lale conoce a una novelista llamada Heather Morris y decide que es momento de contarle al mundo la impresionante historia de su vida».

El amor de Lale y Gita, papel interpretado por la actriz Anna Próchniak, crece en medio de la crueldad del campo de concentración y los dos intentarán sobrevivir para salvar su vida juntos. El que cuenta la historia es el anciano Lale, papel que interpreta el conocido actor Harvey Keitel que le cuenta su historia a la aspirante a escritora Heather Morris, papel que interpreta Melanie Lynskey. El anciano va entrando en los lugares más oscuros de su memoria para revivir su historia de amor con Gita y la desesperada historia de los que intentaron sobrevivir en el campo de concentración de Auschwitz.

El reparto de El tatuador de Auschwitz

Esta nueva serie está protagonizada por el actor Harvey Keitel (El piano, Taxi Driver, Reservoir Dogs) que interpreta el papel de Lale de anciano. El papel del joven tatuador es interpretado por el actor Jonah Hauer-King (El mundo en llamas, La sirenita).

La actriz Anna Próchniak (Los inocentes) da vida a la joven Gita, una mujer sensible que tiene que intentar sobrevivir en el campo de concentración. También la actriz Melanie Lynskey (Yellowjackets, The Last of Us) interpreta el papel de la escritora Heather Morris, la escritora que le visita en su casa de Melbourne para que le cuente sus memorias.

El actor Jonas Nay (Deutschland 83) da vida al oficial de las SS Stefan Baretzki. La actriz Tallulah Haddon interpreta el papel de Hanna, Mili Eshet, el de Ivana, Avital Lvova, el de Marta, Adam Karst, el de Pepan y Katie Bernstein, el de Goldie. También en el reparto están los actores Delia Mayer y Gabriel Constantin.

Otras ficciones sobre el Holocausto

El tatuador de Auschwitz no es la primera ficción que recrea la tragedia del Holocausto. Ya en 1978 se estrenó Holocausto en la cadena norteamericana NBC y posteriormente Música para sobrevivir, Una pequeña luz, La ladrona de libros, El niño del pijama a rayas o El peso del pasado, entre otras muchas.

El 19 de junio se estrenó en Disney+ la serie We Were the Lucky Ones. Esta serie cuenta la tragedia del holocausto desde la perspectiva de la familia Kurc, unos judíos polacos ficticios inspirados en personas reales que antes de la Segunda Guerra Mundial llevaban una vida próspera y relativamente tranquila en Radom.

Una vez se desata la persecución a los judíos parte de la familia se esconde y parte acaba en campos de concentración. Solo algunos de la familia consiguen escapar de la peligrosa situación en Europa refugiándose en Estados Unidos.

Una vez finalizada la Guerra, los supervivientes de la familia intentan descubrir si queda algún miembro de la familia vivo para poder reunirse lo antes posible. La historia se centra en los hermanos Halina (Joey King), Addy (Logan Lerman), Genec (Henry Lloyd-Hughes), Jakub (Amit Rahav), Mila (Hadas Yaron) y sus padres, Sol (Lior Ashkenazi) y Nechuma (Robin Weigert).