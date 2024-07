Ponte las pilas: las series que se han estrenado este fin de semana que tienes que ver sin falta

Comenzamos la última semana del mes de julio recomendando los últimos estrenos de series de las plataformas de streaming para esta semana. Entre ellos destacan la segunda temporada de la serie Confía en mí, Estafadores de Tokio, Élite Temporada 8 y última, Harry Wild Temporada 3, Futurama Temporada 12, Prohibido enamorarse, Las Azules, Devuélveme la vida y Asesinato para principiantes. Entre todas nos hemos en el estreno de la última temporada de la serie de éxito Élite que ya se ha colocado en el Top10 de Netflix en solo un fin de semana. También sorprende el estreno de la serie Los azules de Fernando Rovzar y Pablo Aramendi que se inspira en la historia real de cuatro mujeres que desafían las normas ultraconservadoras de la época para unirse al primer cuerpo policial femenino de México. Dos series que no hay que perderse y que son las dos apuestas de Netflix y Apple TV+, respectivamente, para este verano.

Además, en agosto se estrenarán en las plataformas de streaming nuevas series como la temporada 4 de The Umbrella Academy y de Emily in Paris en Netflix, Those About to Die y la temporada 2 de El Señor de los anillos en Prime Video, la temporada 3 de The Bear y la temporada 4 de Solo asesinatos en el edificio en Disney+ y María Antonieta y la segunda temporada de The Responder en Movistar Plus+. Una gran cantidad de esperados estrenos con los que nos sorprenderán las plataformas de streaming este mes de agosto para preparar la vuelta de las vacaciones y el final del año.

Confía en mí Temporada 2

El jueves 25 de julio se estrenó esta serie protagonizada por Jonny, un chico cuya familia se traslada y tiene que empezar de nuevo: nueva casa, universidad y vida. En esta segunda temporada Jonny ha comenzado a hacerse amigo de otros estudiantes. Junto a Naisha, Dylan, Ella y Bex forma una pandilla que se enfrentará junta a las pruebas y altibajos propios de la juventud mientras hacen frente a la época universitaria.

Estafadores de Tokio

También se estrenó el pasado jueves esta serie en Netflix protagonizada por un grupo de estafadores que da con un lujoso inmueble, valorado en 10 mil millones de yenes, y optan por poner en marcha su operación más ambiciosa, al mando de un líder especializado en engaños. La banda de delincuentes planificará al detalle cada movimiento para conseguir infiltrarse en la alta sociedad, en una misión donde las habilidades de cada uno de ellos serán esenciales. Sin embargo, el camino no será fácil y los engaños, cada vez más complicado, irán tejiendo una red de mentiras que pondrá en riesgo el éxito de su objetivo y sus propias vidas.

Élite Temporada 8 y final

El viernes 26 de julio se estrenó la última temporada de la serie Élite en la que a Las Encinas con la llegada de los hermanos Emilia y Héctor Krawietz, líderes de la asociación de antiguos alumnos. Ambos, influyentes, poderosos y corruptos, hacen temblar el colegio y a todo aquel con quien se crucen. Los Krawietz no dudarán en destrozar a cualquiera que se les antoje, pero Omar será el único dispuesto a plantarles cara y hacerles caer.

Harry Wild Temporada 3

El sábado 27 de julio en AMC+ se estrenaron siete episodios de esta serie en los que el protagonista seguirá intentando encontrar el equilibrio entre su vida profesional y personal, aunque la actividad en la agencia de detectives es un no parar y el trabajo cada vez necesita más su tiempo. Mientras, tratará de ayudar a su compañero a impugnar una reclamación de su madre por la custodia de su hermana pequeña, aunque no será fácil.

Futurama Temporada 12

El lunes 29 de julio se estrena la nueva temporada en AMC+ con 10 nuevos episodios con la intención de conquistar a todo tipo de público, desde los que son fans desde la primera temporada a quienes acaban de descubrir la serie. En esta ocasión intentarán sacar a la luz los desenlaces de misterios que se abrieron hace décadas en la trama. Entre ellos, la relación entre Fry y Leela, qué contiene la caja de arena de Nibbler, qué secretos esconde el malvado Robot Santa o el paradero de los renacuajos de Kif y Amy. Todo mientras una pandemia, de la que se sabe más bien poco, arrasa la ciudad y el equipo se centra en el futuro de las vacunas, el bitcoin, la cultura de la cancelación y la televisión por streaming. Una de los estrenos de series más esperados del mes de julio.

Prohibido enamorarse

También el 29 de julio Netflix estrena esta serie que cuenta la historia de una estudiante que cuando en un instituto de élite se pone la estricta norma de ‘no enamorarse’ bajo pena de expulsión, se rebela y ayuda a sus compañeros a cambio de dinero.

Las Azules

El miércoles 31 de julio Apple TV+ esta serie de Fernando Rovzar y Pablo Aramendi, ambientada en 1970. Una serie que se inspira en la historia real de cuatro mujeres que desafían las normas ultraconservadoras de la época para unirse al primer cuerpo policial femenino de México. No tardarán en descubrir que su grupo no es más que un truco publicitario para distraer a los medios de comunicación de un temible asesino en serie que anda suelto. Ellas deciden tomar cartas en el asunto y ponen en marcha una investigación secreta para conseguir hacerse con el criminal, algo que parece misión imposible para la justicia.

Devuélveme la vida

Entre las series que se estrenan esta semana el 31 de julio podremos ver esta en la que el amor entre dos jóvenes, la impetuosa hija de un terrateniente rico y un peón muy amable, se ve amenazado por la oposición de sus familias.