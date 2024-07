Llega a Disney+ el documental del asesinato que revolucionó España: el crimen de odio que te va a dejar sin palabras

Las plataformas de streaming están lanzando sus novedades entre las que se encuentran series, películas y documentales. Esta semana se ha estrenado en Disney+ el documental Lucrecia: un crimen de odio. Este documental está basado en el asesinato de Lucrecia Pérez que es considerado como el primer crimen racista de la historia de España. Lucrecia era una mujer dominicana de 32 años que llevaba apenas un mes en Madrid y la policía no encontró ningún móvil para su asesinato salvo que la mataron porque era mujer negra e inmigrante sin recursos. Lucrecia en el poco tiempo que llevaba en España no se había metido en ningún problema ni había generado ningún conflicto. Lucrecia fue asesinada a tiros en las ruinas de una discoteca de Madrid en 1992. En este documental se intenta descubrir qué ocurrió y cómo afectó en su momento a la sociedad.

El documental de Disney+ Lucrecia: un crimen de odio pretende descubrir lo que pasó tres décadas después y ha sido dirigido por David Cabrera (Six Dreams, El Pionero) y Garbiñe Armentia (Muerte en León. Caso Cerrado, Six Dreams). El guionista y productor ejecutivo de esta serie documental original de Disney+ es Justin Webster (El Pionero, Muerte en León) que trabaja junto a Sumpta Ayuso que es también la productora ejecutiva (Nisman. El fiscal, la presidenta y el espía).

Un terrible crimen racista en 1992

España se definía en 1992 como un país moderno y prometedor después de celebrar las Olimpiadas de Barcelona y la Expo’92. En ese momento se intentaba dar una imagen de país democrático y próspero que estaba recibiendo a inmigrantes que buscaban en nuestro país una oportunidad. Los españoles ya no nos marchábamos a Alemania para encontrar trabajo y, sin embargo, otros inmigrantes llegaban a nuestro país.

Todo cambió cuando el 13 de noviembre de 1992, cuatro personas de origen dominicano se disponían a cenar en una habitación de Four Roses una discoteca abandonada en Aravaca en Madrid. Esta discoteca abandonada de las afueras de Madrid servía de refugio a un grupo de inmigrantes sin hogar. Esa noche cuatro hombres encapuchados entraron al lugar y empezaron a pegar tiros al azar. Estos hombres habían dicho horas antes: “Vamos a dar una lección a los negros».

En esta habitación de esa discoteca abandonada en Aravaca estaba Lucrecia Pérez, una mujer dominicana de solo 32 años que solo llevaba 5 semanas en nuestro país. Lucrecia había venido a España en busca de un futuro para su hija Kenia que entonces tenía solo seis años y a la que había tenido que dejar en República Dominicana.

Cuando cenaban a la luz de las velas, los neonazis abrieron a patadas la puerta de la habitación en la que se encontraban los inmigrantes, uno de ellos empuñó su arma y disparó al azar y mató a Lucrecia Pérez de dos disparos, uno de ellos en el corazón. También otro de los dominicanos resultó herido.

La reacción de todo un país

Lucrecia no tuvo ninguna oportunidad de salir con vida de esta emboscada. Miles de personas se manifestaron contra este terrible crimen para pedir mayor seguridad jurídica y recordar a la fallecida Lucrecia.

Dos años después tuvo lugar el juicio y los autores del asesinato fueron juzgados y condenados a un total de 126 años de cárcel. Estos eran un guardia civil de 25 años, Luis Merino, y tres menores de 16, todos ellos relacionados con grupos ultraderechistas. Durante el juicio el fiscal dijo que asesinaron a Lucrecia «por ser extranjera, negra y pobre». Su muerte se consideró el primer crimen de odio en España, un país que por primera vez fue capaz de reconocer el germen de la xenofobia.

El codirector del proyecto, David Cabrera, ha definido este documental como «un viaje a las raíces del odio, un manual de cómo se propaga el odio en la sociedad. Sucedió entonces y puede volver a suceder mañana si no aprendemos del pasado». Con este nuevo documental los creadores del proyecto han explicado que quieren dar a conocer esta trágica historia a las nuevas generaciones para poner el foco en la igualdad de derechos y oportunidades y la lucha contra el racismo y la xenofobia.

Kenia Carvajal, la hija que Lucrecia Pérez tuvo que dejar en República Dominicana cuando era una niña, vive en España desde hace una década. En la actualidad Kenia colabora activamente con el Movimiento contra la Intolerancia.

Aunque por ahora no se ha realizado ningún otro documental sobre el racismo en España, sí se pueden ver en la plataforma de streaming otros muy interesantes como Marcados al nacer, Rustin, Prejuicio cifrado y Enmienda XIII que se pueden ver en Netflix. También se puede ver en esta misma plataforma de streaming una serie sobre los cinco de Central Park, Así nos ven (When They See Us). Todas estas producciones son una oportunidad para ver diferentes perspectivas sobre el problema del racismo en el mundo.