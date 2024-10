Es igual que ‘Los Bridgerton’: la serie de Netflix más adictiva que tienes que ver cuanto antes

Si eres de los estás esperando la cuarta temporada de Los Bridgerton y que también te has enganchado a La promesa, no te puedes perder la serie de época Valle salvaje que está arrasando estas semanas en Netflix. Esta intensa serie está también disponible en RTVE Play ya que está siendo emitido en La1 desde septiembre. Valle Salvaje está ambientada en 1763 y comienza cuando la joven y bella Adriana Salcedo de la Cruz tiene que abandonar Madrid para instalarse en el norte de España. Adriana es la hija de un conocido prestamista que acaba de fallecer y su padre firmó un acuerdo para casarla con un hombre que vive en el norte del país, aunque en vida no se lo contó. La serie Valle Salvaje ha sido creada por Josep Cister Rubio y producida por Bambú Producciones y StudioCanal. Esta nueva ficción de época es una de las apuestas de Netflix para este otoño y ya están convirtiéndose en todo un éxito.

La protagonista de esta serie es la actriz Rocío Suárez de Puga y en el reparto también están los actores Manuela Velasco, Emma Aguilera y Mateo Jalón. Entre sus grandes aciertos está el elegante vestuario, ya que los diseños han sido confeccionados a medida con mucho detalle y con tejidos nobles. También destacan las localizaciones en las que se ha rodado la serie entre las que se encuentran el Palacio Real de La Granja de San Ildefonso, el Palacio de Hoyuelos, las Tabladillas en Segovia, el Palacio de Aranjuez, la Finca de la Granjilla en El Escorial, la Casa de las Cadenas de Toledo y el Embalse del Tejo,

¿Qué ocurre en la serie Valle salvaje?

La serie comienza en 1763 y su protagonista Adriana Salcedo de la Cruz (Rocío Suárez de Puga) es una bella mujer de 20 años que, tras asistir a un baile en el Palacio Real, se ve obligada a dejar la Villa de Madrid y a viajar con sus hermanos a Asturias para cumplir con su compromiso de matrimonio que ha sido pactado en secreto por su padre ya fallecido.

Adriana se tendrá que alojar en la casa de su tía doña Victoria, la hermana de su difunto padre para conocer a su prometido, Julio (Nacho Olaizola). El encuentro con este hombre que no conoce cambiará su vida para siempre. No solo conocerá el amor verdadero, sino también las mentiras y la traición. Adriana pondrá su vida en peligro cuando trate de descubrir la verdad sobre la muerte de su padre.

El futuro de Adriana no podrá ser más desgraciado porque no solo tendrá que enfrentarse a nueva vida como criada en el que ella creía sería su nuevo hogar, la desgraciada muchacha descubre otro oscuro secreto relacionado con la muerte de su padre: alguien de su propia familia fue el responsable del fallecimiento del hombre que le dio la vida. También conocerá el amor gracias a una pasión clandestina con un hombre que tendrá que esconder para no ser descubiertos.

El reparto de esta nueva serie de época

El papel de la protagonista lo interpreta la actriz vallisoletana Rocío Suárez de Puga a la que, por ahora, solo habíamos visto en 2021 en un pequeño papel en la miniserie de Movistar Plus+ El corazón del imperio y en la ficción de Atresplayer Eva & Nicole protagonizada por Belén Rueda e Hiba Abouk en la que interpretó el papel de la princesa Carolina de Mónaco.

Aunque Rocío Suárez de Puga es la protagonista indiscutible, esta serie de época cuenta con un reparto coral en el que destacan Manuela Velasco que da vida Pilara Gálvez de Aguirre, Emma Aguilera a Bárbara Salcedo de la Cruz y Mateo Jalón a Alejo Gálvez de Aguirre y José Manuel Seda, al que conocemos por ficciones como Amar es para siempre, Yo soy Bea o Física o Química que interpreta el papel de José Luis Gálvez de Aguirre

También en el reparto de Valle Salvaje están los actores Marco Pernas a Rafael Gálvez de Aguirre, Sabela Arán, Mari Paz Sayago a Isabel y Nacho Olaizola a Julio Gálvez de Aguirre. Además, en el elenco están los actores Miren Arrieta, Iván Renedo, Chechu Salgado, María Redondo y Emma Guilera, entre otros muchos.

Por ahora la serie va a tener 120 episodios que se van a emitir en La 1 desde septiembre al 7 de marzo de 2025 por las tardes las 18.30 horas después de las series de éxito La Moderna y La promesa. Una nueva serie de época que está enamorando a los usuarios de La1 y Netflix y que seguro que se va a convertir en un nuevo éxito de los creadores de La Promesa.