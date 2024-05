‘Atasco’, la esperada serie de comedia española que se estrena en Prime Video: caos, nervios y muchas risas

Una de las situaciones más desesperantes a las que nos tenemos que enfrentar los habitantes de las ciudades son los atascos. Estar parados sin hacer nada dentro de un coche y con los nervios a flor de piel es toda una prueba de resistencia. Por eso, ambientar una comedia en un atasco es francamente complicado. Y esto es lo que ha hecho Rodrigo Sopeña con Atasco, una serie de comedia española que se estrena este viernes 24 de mayo en Prime Video.

Atasco ha sido creada, escrita y dirigida por Rodrigo Sopeña (Me resbala, La hora de José Mota, LOL: Si te ríes, pierdes) y promete risas, emociones, cabreos y muchas historias. Atasco, es una nueva serie de Onza Entertainment, Publicis Rebellion y Amazon Prime Video y estará disponible para los suscriptores de Prime Video en España y Andorra.

Un monumental atasco en las afueras de Madrid

La situación límite que se propone en esta serie es un monumental atasco que se crea en las afueras de una gran ciudad. Nadie sabe cuál es la razón por la que están parados y todos tienen que soportar ese tiempo de espera dentro de su vehículo. Una situación verdaderamente desesperante para todos. Según la sinopsis oficial de la serie, «Atasco es una comedia blanca que nos sumerge en el caos que genera un gran atasco que interrumpe los planes de miles de ciudadanos a las afueras de Madrid. Esta situación cotidiana es el punto de partida para todas las tramas».

Una nueva producción española de solo seis episodios de unos 25 minutos en los que se cuentan “tramas inesperadas, cómicas y emotivas” que se desarrollan en el interior de los vehículos atrapados en el atasco. Cada uno de los personajes protagonizan su propia historia autoconclusiva, ya que en cada episodio se cuenta la de uno de los protagonistas desde el principio al final.

Lo curioso es que el espectador asiste desde su salón al mundo que se crea en el interior de cada coche atascado e incluso verá como algunas de estas historias se cruzan. No se ve en ningún momento en otro escenario como pudiera ser hablando con otro de los protagonistas antes del atasco o caminando por la carretera. La trama de la serie se centra en lo que ocurre dentro de los coches y en algún momento fuera intentando hablar con los que están en los otros coches. Un experimento arriesgado de Rodrigo Sopeña que una de las series más esperadas de esta primavera.

Las historias son tan variadas y diferentes como sus protagonistas. Desde los ladrones a los que no les va a dar tiempo a llegar a la joyería que pretenden atracar hasta un food truck cuyo dueño está dispuesto a aprovechar la situación para hacer negocio. Pero en todas las historias domina el caos, la desesperación y la tensión de los protagonistas. Un enorme atasco que pone a prueba los nervios de todos los protagonistas de esta serie. Hay que tener en cuenta que los coches casi no se mueven, seguramente para aumentar esa sensación de angustia, pero sí lo hacen sus protagonistas. En ocasiones salen de los coches para hablar con los otros conductores que están atascados, pero el resultado no siempre es el esperado.

Un amplio reparto coral en la serie Atasco

Uno de los puntos fuertes de la serie Atasco es su amplio reparto coral. En los 6 episodios de la serie participan “25 actores insignia de la comedia española”, como ha explicado la propia Prime Video.

Los más conocidos son el humorista José Mota, Arturo Valls (Camera Café), Edu Soto (El pueblo, Tu cara me suena), María León (El hijo zurdo, Las largas sombras), Antonio Resines (Los Serrano, Serrines, madera de actor), Gonzalo de Castro (Doctor Mateo), Ana Wagener (Con el culo al aire, La otra mirada), Luisa Gavasa (Amar en tiempos revueltos, La reina del sur), Toni Acosta (Gym Tony, 4 estrellas), Roberto Álamo (Caronte, La red púrpura) y Jorge Sanz (Serrines, madera de actor).

Los actores Edu Soto y María León tienen un gran protagonismo ya que aparecen en todos los episodios, pero a otros de este reparto coral solo se les ve durante unos minutos como Juan Muñoz y Antonio Resines.

También en el reparto están los actores españoles Elena Ballesteros (Periodistas, Servir y proteger), Carmen Ruiz (Amar es para siempre, Madres. Amor y vida), Anabel Alonso (7 vidas, Amar es para siempre), Pedro Casablanc (Mar de plástico, Los Farad), Iván Massagué (El barco, Perverso), Álex García (El inmortal, Sagrada familia), Fele Martínez (Estoy vivo, Machos Alfa), Manuel Manquiña (Águila roja, Operación Marea Negra), Henar Álvarez (Sin novedad) y Silma López (Valeria).

La serie española Atasco es una buena opción para entretenerse el fin de semana con una ficción original y divertida. Está claro que no es una obra de arte, pero si una serie perfecta para reírse un rato y disfrutar de estas historias absurdas o divertidas desde nuestro sillón.