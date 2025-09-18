Fact checked

El ministro de Comercio Exterior de Suecia, Benjamin Dousa, ha mostrado su profundo descontento con el anteproyecto de la nueva ley antitabaco de España, que endurece las restricciones sobre el consumo y la venta de tabaco. Según declaraciones recogidas en medios suecos, el ministro ha anunciado que se pondrá en contacto directo con su homólogo español para expresar su preocupación y solicitar información detallada sobre la medida.

El enfado sueco no se limita únicamente a España, ya que Dousa también ha criticado la reciente prohibición de bolsas de nicotina en Francia, calificando la situación como «preocupante» para la industria y los consumidores europeos.

«Hasta ahora, hemos pasado por la UE, pero ahora haré contacto directo con mi homólogo tanto en Francia como en España», ha asegurado el ministro, en referencia a la comunicación que planea establecer con ambos países.

El tema cobra relevancia en España no sólo por el impacto regulatorio, sino también por la presencia de la comunidad sueca en el país. Según datos recientes, más de 21.500 suecos residen en España, con concentraciones significativas en la Costa del Sol, donde Nueva Andalucía ha llegado a ser apodada «una pequeña Estocolmo» por su alta población de residentes suecos.

Aunque las autoridades españolas aún no han respondido públicamente a las declaraciones del ministro sueco, el anuncio abre un nuevo frente de debate sobre la regulación del tabaco y productos de nicotina en Europa, así como las implicaciones diplomáticas y comerciales que estas medidas pueden ocasionar.