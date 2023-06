Entrenamiento de subir a la cuerda. En qué consiste y qué beneficios tiene

Fact checked

Si en tu intento por empezar un nuevo deporte has leído u oído acerca del rope climb, seguramente te preguntarás de qué se trata. La expresión proviene del inglés por el origen de la práctica, y hoy analizamos en qué consiste el entrenamiento de subir a la cuerda.

Según la variante de rope climb que se haya seleccionado, el entrenamiento se basará en subir o escalar una cuerda con los brazos ayudándose o no con las piernas. Es que hay diversas alternativas por las que se puede optar dentro de lo que es este ejercicio.

En qué consiste el entrenamiento de subir a la cuerda

Lo normal en el caso de los bomberos es que la altura a trepar sea de unos 6,5 metros a través de una cuerda lisa, partiendo desde el suelo sentado y sin que se puedan ayudar con las piernas. Se trata de medir así la potencia del tren superior, así que ya sabemos hacia donde se deben orientar nuestra rutina de trabajo.

Hay otros métodos que sí nos permitirán emplear las piernas para subir por la cuerda. De esa manera se consigue suavizar la exigencia y será más sencillo para progresar en nuestro intento de trepar. Es una buena opción para aquellas personas que se inicien con la práctica de este movimiento.

Es una actividad exigente pero fácilmente adaptable a la condición física de cada uno, que suele relacionarse con los bomberos ya que una buena parte de su preparación profesional les obliga a poder subir y bajar por estructuras verticales como caños o cuerdas.

En su caso, la soga tiene una altura de unos seis metros y medio, y parten desde una posición que dificulta aún más la tarea. Comienzan sentados, para simular una situación extrema en la que únicamente puedan servirse de la fuerza de los brazos.

Claro que si vas a un gimnasio donde te proponen esta forma de entrenar, puedes pedir que la ajuste a tu estado y objetivos. Quienes aún son novatos, normalmente pueden ayudarse con las piernas; y nunca tienden a escalar cuerdas de tal longitud.

Fuerza y agilidad

Para realizar la subida por la cuerda se requiere mucha agilidad, coordinación y fuerza. Está claro que cuanto más ágiles seamos utilizando las piernas, más sencillo nos resultará trepar. Además puede contribuir al fortalecimiento del cuerpo antes de centrarnos de lleno en un trabajo más exigente como puede ser la subida por la cuerda sin usar las piernas.

La técnica que se usa en escalada es la manera más básica de afrontar la subida. Hay que sujetarse con los pies sobre la cuerda y tirar con las manos de ella. Así iremos afianzando los pies, repitiendo el proceso hasta alcanzar la altura deseada.

Ventajas y secretos del rope climb

Entre los beneficios de este ejercicio, destaca la combinación de fuerza, agilidad y coordinación que se gana con el tiempo.

La clave está en la técnica, que se va desarrollando con los intentos, y no tanto en el esfuerzo que se debe realizar con los brazos. Contorsionar el cuerpo de forma que se reduzca su peso es clave para que el tren superior no trabaje tanto durante la subida. Justamente, al ir aprendiendo dicha metodología, se involucran todo tipo de músculos que no intervienen en otros casos.