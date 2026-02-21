Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Ningún medicamento está exento de riesgos. Es la premisa que se debe tener en cuenta a la hora de tomar un medicamento sin haber consultado con un médico previamente. Una práctica que, desde el confinamiento, no ha dejado de crecer. Y que se apoya, según los expertos, en experiencias previas. No obstante, cada vez es menor el número de medicamentos que se puede retirar de la farmacia sin receta médica.

De acuerdo con el último Estudio de Salud y Vida de Aegon, casi cuatro de cada diez españoles toman medicación sin haber consultado previamente al facultativo. Una cifra que aumenta hasta en el caso de padres que medican a sus hijos sin prescripción facultativa. Sin embargo, el porcentaje de personas que se automedica para tratar síntomas de carácter psicológico se sitúa ya en el 20%.

Según explica a OKSALUD el doctor Pablo Panero, coordinador del Grupo de Trabajo de Gestión del Medicamento, Inercia Clínica y Seguridad del Paciente de SEMERGEN, la automedicación «predomina para cosas que el paciente entiendo como banales: dolores leves o procesos catarrales, antiácidos, antiinflamatorios, entre otros.» En el caso de los menores, amplía el profesional, puede deberse también a no encontrar una cita próxima con el pediatra.

Usar restos de medicamentos

Sin embargo, no todo son afecciones menores, el problema radica cuando se usan «restos de tratamientos para otros procesos como antibióticos para cuadros infecciosos u otras patologías». Y es que este tipo de actos no está exento de riesgos, entre ellos, el doctor Panero destaca el error en el diagnóstico, al no tratarse de un proceso sin importancia y retrasar el diagnóstico; confusión en la medicación, al pensar que dicho medicamento era para una indicación determinada y utilizarla para otra. Y desconocer los riesgos que conlleva, que pueden ir desde reacciones adversas y efectos secundarios, interacciones farmacológicas hasta resistencia a antibióticos.

También llama la atención sobre el uso de medicamentos en circunstancias especiales, como puede ser un embarazo, el periodo de lactancia o enfermedades hepáticas. «Son situaciones que hacen al paciente más susceptible a tener serias si los síntomas persisten. consecuencias en su salud», señala.

Por ello, es importante tener una cierta «educación sanitaria”» que se puede realizar mediante diversas campañas. Así, por ejemplo, el pasado mes de septiembre, se lanzó la primera iniciativa conjunta de la Red Europea de Jefes de Agencias de Medicamentos (HMA, por sus siglas en inglés). Se trataba de una campaña, bajo el lema ‘Los medicamentos no son caramelos’, y que nacía con el objetivo de sensibilizar a los europeos sobre el correcto uso de los medicamentos sin receta.

Esta campaña subrayaba los pasos esenciales para un uso más seguro de los medicamentos que se adquieren sin receta médica: leer el prospecto, respetar la duración máxima de uso recomendada y consultar a un médico.