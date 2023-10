Fact checked

Hoy se celebra el Día Mundial de Salud Mental, en un momento en el que se están tratando de derribar muros que posibiliten eliminar todo tipo de estigmas sociales, una barrera que impide regular libremente la necesidad de cuidados específicos. Así, puede haber un trastorno mental cuando los patrones o cambios en el pensamiento, los sentimientos o el comportamiento causan angustia o alteran la capacidad de funcionamiento de una persona.

Muchas personas que tienen trastornos de salud mental consideran que sus signos y síntomas son parte normal de la vida, pero otros evitan el tratamiento por vergüenza o miedo. Muchos famosos en los últimos años han visibilizado su estado de salud mental y que sin duda ha ofrecido a muchas personas la posibilidad de que su patología no sea un tabú.

Y es que, el estigma puede dar lugar a la discriminación. La discriminación puede ser evidente y directa, por ejemplo, si alguien hace un comentario negativo sobre la enfermedad mental o sobre el tratamiento. O también puede ser no intencional o sutil, como cuando alguien te evita porque asume que podrías ser inestable, violento o peligroso a causa de tu enfermedad mental.

Famosos que han visibilizado esta patología

Alejandro Sanz

El cantante y compositor español, Alejandro Sanz, publicó hace varios meses a través de redes sociales una confesión que no pasó inadvertida para el conjunto de la sociedad, al asegurar que no se encontraba bien psicológicamente. «He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho. No quiero suspender la gira», aceptaba. Y es que, uno de los problemas que tienen añadidos las personas que padecen enfermedades mentales es el estigma social, una barrera que hace que se retraigan y que a veces acudan más tarde de lo conveniente a los profesionales sanitarios. Un retraso que puede acarrear consecuencias, como ha definido el jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, José Manuel Montes.

No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 26, 2023

Andrés Iniesta

El futbolista y campeón del mundo de fútbol Andrés Iniesta lleva años luchado contra esta enfermedad, pero ha dado un paso adelante a la hora de sacar a la luz su patología, la depresión. Ha protagonizado el cuarto episodio de la campaña Tenemos que hablar de esto, que ha propuesto el Consejo General de la Psicología (COP) durante el Día Mundial de la Salud Mental, Iniesta ha señalado que durante tiempo “no veía el final a la depresión” y ha asegurado que continúa acudiendo a su psicóloga para manejar sus emociones y seguir adelante.

Dani Martín

Famoso y cantante, Dani Martín también ha hablado sobre su salud mental: «parece que todo eso junto, para algunos, es tener un problema de salud mental. Para mí, es tener la capacidad de contar cómo me siento, cómo estoy conmigo, qué me falta, qué me da igual y, sobre todo, sentirme cada día más feliz de ser capaz de compartirlo», añade.

El artista ha aprovechado para pedir que se traten con cuidado temas tan delicados: «Hace dos años y medio que me trato en el psiquiatra y os aseguro que estoy en mi mejor momento. Hay que tener cuidado cuando hablamos de salud mental a la ligera y sacamos conclusiones de la valentía de contar la verdad de cómo estamos».

Ángel Martín

Todos estamos expuestos a sufrir un problema de salud mental, ha factores que pueden influir más o menos en ello, pero la información y el tratamiento inicial son la base para poder superarlo. Ángel Martín es otra cara conocida de la televisión que ha ayudado a hacer más visible las enfermedades mentales después de ingresar en un psiquiátrico. Nos hemos reído con Martín, pero también hemos llorado al leer su libro Por si las voces vuelven, un texto en el que explica en primera persona su ingreso en un centro después de un brote psicótico.

Demi Lovato

La actriz Demi Lovato ha tenido problemas serios de salud mental al diagnosticarle trastorno bipolar, bulimia y depresión. Fue en el año 2011 cuando la actriz revelaba que sufría un trastorno bipolar, sumado a una anorexia, bulimia y depresión: «Después de hablar con mi equipo y los profesionales de la salud, necesito tomarme un tiempo para sanar y cuidarme a mí mismo y mi salud mental, ante todo. Tan pronto como haya más actualizaciones, prometo que les haré saber que los amo», decía el artista canadiense en el comunicado publicado en sus redes.

Paula Badosa