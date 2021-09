Ángel Martín ha conseguido hacerse un hueco en el competido mundo de las redes sociales gracias a su ‘Informativo matinal para ahorrar tiempo’. En vídeos de pocos minutos de duración, el humorista resume las noticias más destacadas de la mañana. Sentado en una habitación de su casa y con mucha naturalidad, comprime la actualidad en pequeñas píldoras que lanza con su locuacidad habitual.

Informativo matinal para ahorrar tiempo 08/09/21 ❤️ pic.twitter.com/MJyn1Pdk6a — Ángel Martín Gómez (@angelmartin_nc) September 8, 2021

En un principio no estaba previsto que el protagonista del día acabara siendo él debido a una experiencia propia. Al final del vídeo, el comunicador ha dejado un aviso: «Si te interesan las cosas del cerebro que sepas que en 2017 yo estuve ingresado 15 días porque me dio un brote psicótico». Una sutil pero inesperada manera de desvelar una vivencia que le marcó para siempre.

Detrás de esta confesión había un motivo. Ángel Martín ha querido promocionar así el lanzamiento de su nuevo libro, que sale a la venta el próximo 17 de noviembre. Una obra llamada ‘Por si las voces vuelven’ y donde a través de sus páginas cuenta su experiencia, con el fin de ayudar a otras personas que -como él- hayan podido tener problemas de salud mental.

En la descripción que acompaña al libro en la web de Planeta, editorial que lo comercializa, el colaborador televisivo repasa su historia: «Hace unos años me rompí por completo. Tanto como para que tuvieran que atarme a la cama de un hospital psiquiátrico para evitar que pudiera hacerme daño. No tengo ni idea de cuándo empezó a formarse mi locura. A lo mejor nací genéticamente predispuesto. A lo mejor fui macerando una depresión callándome ciertas cosas por no preocupar a los demás. O a lo mejor simplemente hay cerebros que de la noche a la mañana hacen ‘crec’ y se acabó».

Ángel Martín reflexiona sobre el aprendizaje que sacó de este momento tan bajo: «Desde hoy ya podéis reservar el libro donde te cuento de qué va eso de volverse locoSi algo he descubierto en todo este tiempo es que cuando cuentas abiertamente que se te ha pirado la cabeza, la gente enseguida le pone el sello de tabú. Aunque este libro lo he escrito para mí, por si las voces vuelven, es para cualquiera que haya pasado o esté pasando por algo parecido, y así romper de una vez por todas el estigma de las enfermedades mentales. Pero si simplemente te apetece jugar a ver el mundo como yo lo vi mientras perdí el contacto con la realidad, este libro también es para ti. Si escuchas bien las voces, descubrirás cosas fascinantes como esta: «No necesitas llegar a tocar fondo para reconstruirte desde cero».

Todo apunta a que el libro se va a convertir en un éxito puesto que Martín ya ha recibido los primeros comentarios de agradecimiento.