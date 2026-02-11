Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

La enfermedad celíaca es un trastorno autoinmune que afecta al intestino delgado y que, pese a su elevada prevalencia, continúa siendo una patología infradiagnosticada. La complejidad de su diagnóstico radica en que no todos los pacientes presentan los síntomas digestivos clásicos ni alteraciones evidentes en las pruebas habituales.

«La enfermedad celíaca es muy heterogénea. Muchos pacientes tienen síntomas digestivos leves, atípicos o incluso manifestaciones extraintestinales como anemia, cefaleas, infertilidad, osteoporosis o cansancio crónico. Otros pueden estar completamente asintomáticos», explica la Dra. Natalia López Palacios, especialista en Aparato Digestivo del Hospital Ruber Internacional.

Además, en fases iniciales de la enfermedad o en personas que han reducido el consumo de gluten por su cuenta, las pruebas serológicas y la biopsia convencional pueden resultar normales o discordantes, lo que dificulta alcanzar un diagnóstico concluyente.

Un análisis inmunológico más allá del microscopio

En este sentido, han cobrado especial relevancia técnicas diagnósticas avanzadas que permiten estudiar con mayor precisión la respuesta inmunológica de la mucosa intestinal. Una de ellas es el estudio de los linfocitos intraepiteliales en la biopsia duodenal mediante citometría de flujo.

«Se trata de analizar los linfocitos presentes en el epitelio del intestino delgado. Gracias a la citometría de flujo podemos identificar un patrón inmunológico característico de la enfermedad celíaca», señala la Dra. López Palacios.

A diferencia de la histología convencional, centrada en detectar el daño estructural del intestino —como la atrofia de las vellosidades—, esta técnica permite identificar alteraciones inmunológicas que perduran en el tiempo incluso cuando el paciente ya sigue una dieta sin gluten y la mucosa ha recuperado su aspecto normal.

El valor del patrón celíaco

Uno de los hallazgos clave de esta técnica, que se lleva a cabo en el Hospital Ruber Internacional, uno de los pocos centros que la realiza en la actualidad, es la identificación del denominado «patrón celíaco», una alteración específica en la proporción de los linfocitos intraepiteliales.

«Este patrón se caracteriza por un aumento de los linfocitos T gamma-delta y una disminución de las células CD3-. Es altamente específico de la enfermedad celíaca y nos permite confirmar el diagnóstico cuando otras pruebas no son concluyentes», afirma la especialista.

Esta información resulta especialmente útil en pacientes con enfermedad celíaca seronegativa, con lesiones histológicas mínimas (Marsh 1 y 2), en casos con resultados discordantes entre serología y biopsia, o en personas que han iniciado una dieta sin gluten sin indicación médica previa.

Una herramienta reconocida

La utilidad de esta técnica está reconocida en el Protocolo para el diagnóstico precoz de la enfermedad celíaca del Ministerio de Sanidad, que recomienda su uso en situaciones clínicas complejas o dudosas.

«La incorporación de esta determinación en el Hospital Ruber Internacional supone un avance diagnóstico de alto nivel en el ámbito de la sanidad privada y nos permite ofrecer una evaluación más precisa, personalizada y segura», destaca la Dra. López Palacios.

La especialista subraya también la importancia de evitar el autodiagnóstico: «La enfermedad celíaca es una patología crónica que requiere un diagnóstico certero, un estudio familiar y una dieta sin gluten estricta de por vida. Por eso es fundamental no retirar el gluten sin una valoración médica especializada».