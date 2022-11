La recomendación de beber ocho vasos de agua al día es excesiva para la mayoría de las personas

Fact checked

Según los científicos, es probable que la recomendación de beber ocho vasos de agua al día sea excesiva para la mayoría de las personas. La sugerencia se ha convertido en sabiduría aceptada y, a menudo, aparece en las guías de salud. El último trabajo, sin embargo, el estudio más riguroso hasta la fecha sobre la rotación del agua, revela que las personas tienen una amplia gama de tomas de agua. Muchas personas solo necesitan alrededor de 1,5 a 1,8 litros al día, menos de los dos litros que normalmente se recomiendan, sugiere la investigación.

“La recomendación actual no tiene ningún respaldo científico”, dijo Yosuke Yamada, del Instituto Nacional de Innovación Biomédica, Salud y Nutrición de Japón, y uno de los primeros autores del artículo. “La mayoría de los científicos no están seguros de dónde vino esta recomendación”.Un problema es que las estimaciones previas de las necesidades de agua han tendido a ignorar el contenido de agua de los alimentos, que puede contribuir con una proporción sustancial de nuestra ingesta total.

“Si solo come pan, tocino y huevos, no obtendrá mucha agua de los alimentos, pero si come carne, verduras, pescado, pasta y arroz, puede obtener alrededor del 50% de sus necesidades de agua de los alimentos”, dijo Yamada.

El estudio, publicado en la revista Science , evaluó la ingesta de agua de 5.604 personas con edades comprendidas entre los ocho días y los 96 años de 23 países. La investigación involucró a personas que bebieron un vaso de agua en el que algunos de los átomos de hidrógeno fueron reemplazados por deuterio, un isótopo estable de hidrógeno que se encuentra naturalmente en el cuerpo humano y es inofensivo.

La tasa de eliminación del deuterio adicional revela qué tan rápido se renueva el agua en el cuerpo, y el estudio encontró que la medida variaba ampliamente según la edad, el sexo, los niveles de actividad y el entorno de la persona. Las personas que viven en climas cálidos y húmedos y en altitudes elevadas, así como los atletas y las mujeres embarazadas y lactantes, tienen una mayor rotación, lo que significa que necesitan beber más agua.

El gasto energético es el factor más importante en la renovación del agua, observándose los valores más altos en hombres de 20 a 35 años, con un promedio de 4,2 litros al día. Esto disminuyó con la edad, con un promedio de 2,5 litros por día para los hombres de 90 años. Las mujeres de 20 a 40 años tenían un volumen de negocios promedio de 3,3 litros, que se redujo a 2,5 litros a la edad de 90 años. Los atletas hacen alrededor de un litro más que los no atletas. Los bebés recién nacidos volcaron la mayor proporción, reemplazando alrededor del 28% del agua en sus cuerpos todos los días, según el texto publicado por The Guardian.

“Este estudio muestra que la sugerencia común de que todos deberíamos beber ocho vasos de agua, o alrededor de dos litros al día, es probablemente demasiado alta para la mayoría de las personas en la mayoría de las situaciones, y una ‘política única para todos’ para la ingesta de agua no está respaldada por estos datos”, dijo el profesor John Speakman de la Universidad de Aberdeen, coautor. “Creo que es una recomendación que mucha gente simplemente ignora y sigue lo que su cuerpo les dice”, dijo.