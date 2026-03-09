Quirónsalud, Proveedor Médico de Salud de la XXXV edición de la Total Energies Media Maratón Ciudad de Málaga

Fact checked

Quirónsalud repite un año más como Proveedor Médico de Salud de la XXXV edición de la Total Energies Media Maratón Ciudad de Málaga, que se celebra el próximo domingo 15 de marzo. En esta ocasión, la prueba reunirá a 12.000 participantes y volverá a destacar por su recorrido llano y rápido, diseñado para rendir al máximo y propiciar grandes marcas tanto en atletas élite como en corredores populares.

En la edición de 2025, el atleta Gilbert Kipkosgei Kiprotich firmó un tiempo de 58:27’, situando la prueba entre las más veloces del mundo en su categoría, mientras que en la categoría femenina Loice Chemnung cruzó la meta en 1:05:46h, reforzando el prestigio internacional del evento.

Con el objetivo de velar por la salud y el bienestar de todos los participantes, Quirónsalud desplegará un completo dispositivo asistencial a lo largo del recorrido, habilitando cinco puntos de avituallamiento en los kilómetros 5, 10, 12, 15 y 18 para garantizar una correcta hidratación, clave para mejorar la circulación y optimizar el rendimiento deportivo. Además, en dichos puntos también habrá escalones de estiramiento y en el kilómetro 15 habrá también un equipo de fisioterapeutas para sesiones de descarga.

Asimismo, a partir del kilómetro 10, un equipo de ocho fisiorunners estará distribuido a lo largo del recorrido para ofrecer asistencia inmediata ante cualquier sobrecarga, molestia muscular o incidencia leve que pueda surgir durante la carrera.

En los días previos a la prueba, diferentes profesionales del Hospital Quirónsalud Málaga ofrecerán información especializada y consejos sobre cuidados de la salud, planificación de entrenamientos y pautas dietéticas, con el fin de que los corredores afronten la competición con las máximas garantías y sin perjuicio para su salud.

Con esta colaboración, Quirónsalud reafirma su compromiso con el deporte, en esta ocasión con el running, y con la promoción de hábitos de vida saludables, poniendo a disposición de los corredores su experiencia sanitaria y su vocación de cuidado integral en uno de los eventos deportivos más emblemáticos del calendario nacional. En los últimos años, también ha velado por la salud de importantes carreras como la Nationale Nederlanden San Silvestre Vallecana, la Behobia/San Sebastián, el 10K de Valencia o la Media Maratón de Sevilla, entre otras.

Quirónsalud, comprometidos con la salud del deporte

Además, desde hace tiempo participa en múltiples eventos y disciplinas deportivas, ya que el deporte es un campo que, además de estar relacionado con la salud, tanto en la prevención de enfermedades como en la calidad de vida en general, refleja una serie de valores con los que se identifica en su forma de trabajar: disciplina, espíritu de superación y mejora continua.

Actualmente, Quirónsalud es Servicio Médico del Mundial de MotoGP, Proveedor Médico de Salud de la Asociación de Clubes de Baloncesto (acb) en todas sus competiciones, Proveedor Oficial de los Servicios Médicos Oficiales de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Servicio Médico Oficial de la Rafa Nadal Academy by Movistar o Servicio de Prevención Médica de la Real Federación Española de Vela (RFEV), a través de Quirónprevención, además de colaborar con diversos clubes de fútbol, baloncesto, balonmano o rugby de nuestro país.

De hecho, en los últimos años ha velado por la salud de importantes eventos deportivos como las cuatro últimas ediciones de la fase final de la Copa Davis de tenis disputadas en España, y otros torneos como la Billie Jean King Cup, el Mutua Madrid Open, el Open Banc Sabadell – Trofeo Conde de Godó; las dos últimas ediciones de la Hexagon Cup de pádel, o la Ocean Race de vela, entre otros.