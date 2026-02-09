Quirónsalud pone en marcha One Oncology Madrid, un programa integral, de excelencia y centrado en el paciente con cáncer para su red de hospitales privados en Madrid

Fact checked

Quirónsalud ha rediseñado el abordaje del cáncer en su red de hospitales privados de la Comunidad de Madrid con la puesta en marcha de One Oncology Madrid, un programa integral, de excelencia y centrado en el paciente con cáncer, alineado con los estándares internacionales con el objetivo de tratar a las personas con cáncer, y no solo su enfermedad, y hacerlo con la máxima calidad asistencial.

Este nuevo proyecto apuesta por un modelo trasversal pivotado sobre un único departamento de Oncología para todos los hospitales privados de Quirónsalud en esta comunidad autónoma. De este modo, los hospitales universitarios Quirónsalud Madrid, en Pozuelo de Alarcón, La Luz y Ruber Juan Bravo, el Hospital Ruber Internacional y los hospitales Quirónsalud San José, Sur (Alcorcón) y Valle del Henares (Torrejón de Ardoz) atenderán a los pacientes oncológicos de una manera integrada.

One Oncology Madrid reúne equipos multidisciplinares de alto nivel, organizados por áreas tumorales y formados por especialistas con reconocimiento internacional, que trabajan de forma coordinada para ofrecer la mejor atención oncológica posible en cada caso. Dirigidos por el Dr. Enrique Grande, médico oncólogo con amplia experiencia en el tratamiento e investigación del cáncer, junto a él estarán la Dra. Lucía González Cortijo, al frente de la Unidad de Tumores Ginecológicos y de Mama; la Dra. Belén Rubio, como máxima responsable de la Unidad de Cáncer de Pulmón, Melanoma, Cabeza y Cuello, Sarcomas y Tumores Cerebrales; o la Dra. Vilma Pacheco, en la Unidad de Tumores Digestivos, entre otros.

Además, el nuevo proyecto está sustentado asimismo en una infraestructura tecnológica común e innovadora. Quirónsalud ya fue pionero en el abordaje del cáncer en España en 2019 con la apertura del Centro de Protonterapia Quirónsalud, ubicado en Pozuelo de Alarcón, el primero de sus características en España a la hora de ofrecer la terapia de protones como tratamiento de múltiples tipos de tumores. Además, recientemente dicho centro ha incorporado un acelerador lineal para radioterapia guiada por imágenes de resonancia magnética llamado MR-Linac, convirtiéndose en uno de los pocos centros del mundo en contar con esta tecnología y con un sistema de terapia de protones en las mismas instalaciones. Asimismo, cuenta con otros equipos punteros en el abordaje oncológico como la unidad de Radiocirugía Gamma Knife o el equipo Cyber Knife, en el Hospital Ruber Internacional, que permiten un tratamiento poco invasivo de diferentes tipos de tumores; y recientemente ha incorporado tres nuevos robots quirúrgicos Da Vinci 5, los primeros de España, uno de ellos en el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, que se suman a la veintena con los que ya cuenta el Grupo en casi la mitad de su red asistencial en España.

Este modelo se completa con una sólida actividad investigadora que garantiza a los pacientes el acceso a ensayos clínicos y a terapias innovadoras. No en vano, el 63% de los 1.458 ensayos clínicos activos en 2024 en los hospitales de Quirónsalud pertenecen al área oncológica (920), y actualmente el Grupo cuenta con tres unidades de ensayos clínicos fase I en oncología, una de ellas en el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid.

Todos los cuidados en una única red asistencial: One Oncology Madrid

Este innovador programa para el tratamiento de los pacientes con cáncer representa un nuevo modelo de atención oncológica centrado en la persona, que acerca la mejor oncología posible a cada paciente, esté donde esté. Gracias a una red integrada de hospitales, los pacientes pueden beneficiarse de la experiencia, el conocimiento y la tecnología del conjunto del grupo, con la garantía de contar siempre con un centro Quirónsalud cercano. El programa transforma el modelo tradicional al organizar equipos de especialistas altamente cualificados por tipo de enfermedad, que trabajan de forma coordinada en toda la red, priorizando la excelencia y la personalización del tratamiento frente a la dispersión asistencial.

Además, One Oncology Madrid aborda el cáncer desde una perspectiva integral, cuidando al paciente más allá del tumor y del tratamiento médico. El programa incorpora de forma estructurada el manejo del dolor, los cuidados paliativos y la atención domiciliaria cuando es necesaria, así como el control de los efectos adversos y las secuelas de los tratamientos. A ello se suman servicios de apoyo fundamentales como la nutrición, la psicooncología, la rehabilitación, el acompañamiento emocional y el soporte a familiares y cuidadores, con el objetivo de mejorar la calidad de vida del paciente en todas las fases de la enfermedad.

Asimismo, en la consulta diaria y en la toma de decisiones los profesionales contarán con la ayuda de herramientas de Big Data, de telemonitorización y de Inteligencia Artificial (IA), en línea con el sólido compromiso de Quirónsalud en este campo, que van a dar mayor seguridad en la toma de decisiones y en el cuidado y seguimiento de los pacientes oncológicos.

“Diseñar y poner en marcha un programa oncológico de esta magnitud es una enorme responsabilidad. One Oncology Madrid ha sido concebido desde una pregunta muy sencilla pero fundamental: ¿qué necesita realmente una persona con cáncer a lo largo de todo su proceso? Desde el momento del diagnóstico, pasando por las pruebas que lo confirman, el tratamiento, el seguimiento y, cuando desafortunadamente es necesario, el control de los síntomas y el acompañamiento en las fases más avanzadas de la enfermedad. Nuestro objetivo ha sido construir un modelo que no deje a nadie solo en ningún momento del camino”, señala el Dr. Enrique Grande, director del programa One Oncology Madrid.

Además, el Dr. Grande añade que One Oncology Madrid nace también como un programa abierto a las segundas opiniones oncológicas, que permite a pacientes con cáncer que, aunque no estén siendo tratados en un centro Quirónsalud, puedan acceder a la experiencia de sus especialistas. “A través de estas segundas opiniones, un experto de la unidad especializada correspondiente evalúa cada caso de forma personalizada, aportando una visión rigurosa que en la mayoría de los casos confirma el planteamiento inicial y que, en otras ocasiones, puede ayudar a explorar alternativas o matices no considerados previamente. Nuestro objetivo no es sustituir, sino complementar, aportar seguridad y ofrecer al paciente la tranquilidad de saber que su caso ha sido valorado con la máxima experiencia y dedicación”, explica.