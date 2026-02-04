Quirónsalud Málaga realiza una cirugía que evita extirpar todo un pulmón a pacientes con cáncer avanzado

Fact checked

Hasta hace muy poco, recibir el diagnóstico de un cáncer de pulmón -el más mortal- localmente avanzado era, para muchas personas, sinónimo de enfrentarse a una cirugía devastadora: la extirpación completa del pulmón afectado. Sin embargo, la medicina avanza a pasos agigantados y hoy, en el Hospital Quirónsalud Málaga, la historia está cambiando gracias a la colaboración de equipos multidisciplinares y a las manos expertas de especialistas de talla internacional combinando cirugía conservadora de altísima precisión con quimioterapia e inmunoterapia.

“Gracias a la técnica de doble manga o doble sleeve bronquial y arterial, es posible extirpar únicamente las áreas afectadas del bronquio y de la arteria pulmonar, reconstruyendo ambas y preservando el resto del órgano”, destaca el doctor Roberto Mongil, jefe del Servicio de Cirugía Torácica del Hospital Quirónsalud Málaga.

Solo unos pocos hospitales en España pueden ofrecer esta opción, explica el especialista. Y es que el doctor Mongil es un referente en cirugía uniportal y robótica de última generación, además de ser el único cirujano torácico de la provincia y entre los pocos del país acreditado para operar con el revolucionario robot Da Vinci. “Estas intervenciones requieren una precisión absoluta y un equipo experimentado. Son técnicas para hospitales con una larga trayectoria en cirugía avanzada del cáncer de pulmón”, señala el propio Mongil.

Además, según comparte el doctor Manuel Cobo, especialista en Oncología Médica del Hospital Quirónsalud Málaga, “la lucha contra el cáncer de pulmón ha entrado en una nueva era con la utilización combinada de quimioterapia e inmunoterapia antes de la operación. Este tándem terapéutico no solo reduce el tamaño del tumor, sino que, en un número creciente de casos, logra su desaparición completa, elevando así las probabilidades de supervivencia a cifras impensables hace unos años. Además, esa drástica reducción tumoral permite que pacientes que antes eran considerados no operables puedan ahora ser candidatos a una cirugía que apuesta por la conservación y la funcionalidad”.

En este terreno, el Hospital Quirónsalud Málaga cuenta con un Servicio Integral de Oncología de referencia nacional e internacional, bajo la batuta de los doctores Jorge Contreras y Manuel Cobo, este último reconocida figura en el tratamiento sistémico del cáncer de pulmón y en las estrategias más innovadoras y personalizadas para cada paciente.

Un caso que lo cambió todo: cuando la experiencia y la tecnología salvan vidas

A propósito de un reciente caso, un paciente de 65 años y exfumador llegó al Hospital Quirónsalud Málaga con un diagnóstico desalentador: un tumor de pulmón derecho que alcanzaba la parte distal de la tráquea y extendía metástasis linfáticas a zonas próximas. Ante este panorama, la opción tradicional habría sido la extirpación total del pulmón e incluso parte de la tráquea; una intervención de alto riesgo y con grandes secuelas.

Sin embargo, gracias a la planificación conjunta de este equipo de Oncología Médica y Cirugía Torácica, y tras el efecto de la quimio-inmunoterapia, el tumor se redujo lo suficiente para que el doctor Mongil y su equipo pudieran aplicar la técnica de doble manga o doble sleeve. Como relata el mismo cirujano torácico, “se reconstruyeron bronquio y arteria pulmonar, preservando el pulmón y sin complicaciones postoperatorias. El resultado fue extraordinario: el paciente se reincorporó a su vida habitual con una función respiratoria prácticamente intacta. Y la mejor noticia de todas, la respuesta patológica completa de su tumor supuso, en este caso, la curación total”.

Así, este caso del Hospital Quirónsalud Málaga ejemplifica “cómo la medicina personalizada y las técnicas más avanzadas pueden convertir diagnósticos antes inabordables en historias de esperanza y éxito”, sentencia Mongil. La combinación de terapias sistémicas y cirugía de precisión, de la mano de especialistas como estos, sitúan a Málaga en el mapa internacional de la innovación médica.

Cifras y factores de riesgo del cáncer de pulmón

El cáncer de pulmón constituye uno de los principales problemas oncológicos en el mundo y también en España, tanto por su elevada incidencia como, especialmente, por su alta mortalidad, estrechamente ligada al diagnóstico en estadios avanzados y al impacto acumulado del tabaquismo.

La Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN) estima una incidencia de 34.506 nuevos casos de cáncer de pulmón en 2025, lo que lo convierte en el tercer tumor más diagnosticado y la primera causa de muerte por cáncer en España.

El tabaquismo es responsable de la mayoría de los casos, seguido por la exposición a contaminantes ambientales, laborales y radón. Así, se estima que una proporción significativa de los casos de cáncer de pulmón en España sería potencialmente prevenible mediante políticas eficaces de control del tabaco.

Desde el año 2010, el Servicio de Cirugía Torácica del Hospital Quirónsalud Málaga, liderado por el Dr. Mongil, ha intervenido quirúrgicamente con éxito a más de 1.000 pacientes con cáncer de pulmón, la mayoría de ellos operados empleando técnicas de cirugía mínimamente invasiva, como cirugía uniportal o, más recientemente, con la incorporación a su cartera de servicios de la cirugía robótica de máxima precisión.