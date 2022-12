Fact checked

Las condiciones de salud de Benedicto XVI -que ha superado su segunda noche en el antiguo monasterio dentro de los jardines del Vaticano donde reside desde que renunció al pontificado en 2013- continúan siendo estables, a pesar de la gravedad, si bien su equipo médico considera que la situación es irreversible.

Pero, ¿qué es la erisipela, la única enfermedad conocida del Papa Benedicto XVI? El obispo emérito de Roma decidió abdicar del papado porque su salud no le permitía continuar con la misma fuerza que años anteriores en su misión pastoral. Pero, en realidad, esa precaria salud, tenía sólo una motivación principal: su avanzada edad y no una patología grave. Uno de sus biógrafos, Peter Seewald, ha desvelado que el Papa emérito padece únicamente erisipela y que si padece otras enfermedades son las habituales en una persona mayor. Así, la erisipela, es una enfermedad cutánea, no grave ni contagiosa, y en su caso, esta erupción cutánea facial le afectaría a la mitad derecha de su rostro.

En estos momentos, según fuentes vaticanas, «el Papa emérito se encuentra estable y su bloqueo renal ha sido tratado», señala el periódico especializado en información religiosa, citando fuentes del convento Mater Ecclesiae.

Pero centrándonos en la erisipela, se puede decir que es una infección bacteriana de la piel causada principalmente por bacterias de la especie Streptococcus pyogenes y en menor medida por Staphylococcus aureus. Se caracteriza por la presencia de signos de inflamación aguda en la piel.

En ocasiones, se asocia a síntomas sistémicos de fiebre, malestar y escalofríos. La infección afecta de forma difusa a la dermis y a la parte superficial del tejido celular subcutáneo. Su localización preferente incluye las piernas, el área del centro de la cara y las orejas.

Puede afectar a pacientes de cualquier edad, pero es más frecuente en niños menores de 3 años y personas mayores de sesenta años. En cuanto a la distribución por sexos, en general predomina en mujeres, aunque cuando afecta a edades tempranas suele ser más común en varones.

¿Es contagiosa la erisipela?

La erisipela no es una enfermedad contagiosa convencional, por lo que no se transmite por contagio de persona a persona. Tiene lugar cuando las bacterias que colonizan el cuerpo sin causar problemas penetran a través de la piel por alguna entrada atípica, como una herida, una picadura de insecto, una úlcera venosa crónica o cualquier otra irregularidad que se haya producido en la piel.

Benedicto XVI

Benedicto XVI, quien respondía al nombre de Joseph Ratzinger antes de ser Papa, renunció voluntariamente al cargo en 2013. Desde entonces, ha residido en el convento Mater Ecclesiae, en el interior de la Ciudad del Vaticano, Roma.

Benedicto XVI fue el octavo alemán en convertirse en Papa y el primer líder de la Iglesia católica en jubilarse en 600 años.

La última aparición oficial de Benedicto XVI fue hace algunos meses, el 27 de agosto de 2022, cuando fue visitado por el Papa Francisco para presentarle unos nuevos cardenales que acababa de nombrar en un gran consistorio.