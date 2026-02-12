Fact checked

El reciente fallecimiento del actor James Van Der Beek, víctima de un cáncer colorrectal, ha vuelto a poner el foco en una enfermedad que no sólo es común, sino que en muchos casos es prevenible y tratable si se detecta a tiempo. El cáncer colorrectal, que afecta al colon y al recto, es uno de los tumores más frecuentes en España y en el mundo, con decenas de miles de nuevos diagnósticos cada año, y se sabe que gran parte de los casos se desarrollan a partir de pólipos precancerosos que pueden identificarse y eliminarse antes de que se conviertan en cáncer.

Una de las claves para entender por qué este cáncer se puede evitar reside en los programas de cribado y detección precoz. La mayoría de los casos comienzan como lesiones silenciosas que no causan síntomas perceptibles durante años, pero pruebas como la colonoscopia o el test de sangre oculta en heces pueden detectar pólipos antes de que evolucionen a cáncer. Cuando estos crecimientos anómalos se identifican y extirpan a tiempo, se reduce drásticamente la probabilidad de que la enfermedad progrese, y con ello se evita el desarrollo del cáncer. De hecho, estudios clínicos y programas de salud pública han demostrado que el cribado puede disminuir de forma significativa la incidencia y mortalidad de esta neoplasia, al interceptar lesiones antes de que se conviertan en tumor.

Además del cribado, existen factores de riesgo modificables que influyen de forma directa en las probabilidades de padecer cáncer colorrectal. La evidencia científica identifica que aspectos del estilo de vida como una dieta alta en fibra y baja en carnes rojas y procesadas, actividad física regular, mantener un peso saludable, evitar el tabaco y limitar el consumo de alcohol están asociados con un menor riesgo. La Organización Mundial de la Salud también enumera estos cambios como medidas que pueden disminuir la probabilidad de desarrollar esta enfermedad.

El caso de James Van Der Beek subraya también la importancia de no ignorar los síntomas iniciales y de buscar atención médica ante señales como cambios en el hábito intestinal, sangre en las heces, dolores abdominales persistentes o pérdida de peso inexplicada, que pueden ser indicativos de un problema serio. En España, donde miles de personas son diagnosticadas cada año, la combinación de políticas de salud pública robustas, programas de cribado efectivos y cambios en el estilo de vida puede convertir a muchos casos de cáncer colorrectal en cánceres evitables, mejorando la supervivencia y la calidad de vida de la población.