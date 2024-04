¿Se puede beber el líquido del bote de garbanzos?

Fact checked

Quizás porque sea lo más práctico, muchas personas agregan a las recetas los garbanzos y desechan el líquido del bote. Y si bien no todos los envasados son iguales y es necesario saber qué contiene un alimento antes de decidir si se puede o no se puede consumir, el líquido de los garbanzos envasados es muy útil en la cocina. Pero la gran pregunta que todos los consumidores nos hacemos es qué ingredientes contiene y si es saludable o no beber este líquido.

¿Es malo el líquido de los botes de conservas?

Todos los ingredientes que se encuentran dentro del bote de conservas, ya sean garbanzos, judías, guisantes, se incluyen dentro del etiquetado. Esto es así para el alimento, así como para el líquido y los aditivos que se agregan para su conservación. Todos los alimentos se encuentran en contacto con estos líquidos de los botes y se impregnan de ellos. Por lo tanto, no son malos ni hacen daño a la salud.

A menudo desechamos el líquido y lavamos los garbanzos, pero no lo hacemos con otras conservas. Sin embargo, el líquido es también parte del producto y si se desea, se puede añadir a la cocción, y también se puede beber.

¿Qué contiene el líquido del bote de garbanzos?

El bote de garbanzos, al igual que otras conservas, puede tener una solución de agua y sal simple. También pueden encontrarse con agua y azúcar, así como agua y conservantes. Dependiendo de la marca, pueden encontrarse en soluciones más o menos saludables.

Generalmente las conservas contienen aditivos, que aumentan el tiempo en el que el alimento puede conservarse en buen estado. Pero no todos los aditivos o conservantes son nocivos para la salud.

Las sustancias acidulantes, como el ácido ascórbico (vitamina C) es beneficioso, así como el ácido cítrico. Los conservantes conocidos como antioxidantes, como el ácido etilendiaminotetraacético (EDTA), si bien tienen un efecto nocivo, son seguros en las proporciones que se encuentran en los alimentos.

¿Hay que lavar los garbanzos antes de consumirlos?

Si retiramos el agua de los garbanzos y los lavamos, observaremos que crean una espuma, lo cual nos hace dudar si es saludable beber esa agua. Pero estas burbujas se generan por las saponinas que se encuentran en el alimento y no son nocivas para la salud.

Por lo tanto, no hay razón para desechar el líquido de los garbanzos y es además una buena idea usar el líquido para cocinar, pues contiene proteínas y ha absorbido los sabores del alimento.

Incluso, los chefs recomiendan utilizar el líquido del bote de garbanzos para sustituir al huevo en la preparación de recetas, como la mayonesa o el helado.

¿Qué haces tú con el líquido de los garbanzos? Deja tu comentario y sé el primero en compartir estos consejos con tus contactos.