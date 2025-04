Promoción de la salud oral, formación y solidaridad: así son los pilares de la Fundación Dental Española

Fact checked

La Fundación Española (FDE) ha lanzado un vídeo para dar a conocer la importante función social que se lleva a cabo desde dicha institución. En él han participado los Dres. Óscar Castro Reino y Francisco García Lorente, presidente y vicepresidente, respectivamente, del Consejo General de Dentistas y de la FDE. También interviene la Dra. Carolina Escudero, presidenta del Colegio de Dentistas de Melilla y miembro del patronato de la FDE, así como dentistas solidarios y pacientes.

En el vídeo se hace un recorrido por los tres pilares sobre los que se asienta la FDE, analizando en profundidad cada uno de ellos: promoción de la salud oral, formación continuada y solidaridad.

Promoción de la salud oral

En este apartado, se destaca la importancia de la salud oral como parte integral de la salud general y las iniciativas concretas que se desarrollan desde la FDE para que el mensaje llegue a toda la población, como campañas (nutrición, deporte, embarazo, infancia, diabetes, discapacidad, cáncer oral, etc.), guías y estudios.

Formación Continuada

Es un aspecto fundamental porque permite a los dentistas ofrecer los mejores tratamientos a sus pacientes. En este punto, se explica que la Fundación Dental Española organiza cursos innovadores, presenciales y online, siempre avalados por la organización colegial, para que los dentistas españoles estén a la vanguardia en las técnicas y tratamientos más recientes.

Solidaridad

En esta parte del vídeo, se refleja que la solidaridad es el centro de la FDE. Tal y como declaran los pacientes que han sido tratados en estas clínicas, en estos centros se atiende a quienes más lo necesitan, sin coste alguno, gracias al compromiso de los colegios oficiales, dentistas voluntarios y de postgrado y la colaboración con servicios sociales y ONGs.

En este sentido, el Dr. Castro señala que “en la Fundación Dental Española creemos que la salud bucodental no es un privilegio, sino un derecho. Gracias a nuestros dentistas, nuestras iniciativas y nuestros colaboradores, seguimos trabajando para alcanzar una salud bucodental óptima para toda la sociedad”. Asimismo, recalca que todos estos proyectos y actividades no serían viables si la FDE no contase con el apoyo de sus patrocinadores, a los que agradece su “compromiso y colaboración”.