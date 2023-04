Fact checked

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) revela un elevado contenido de azúcares en 5 muestras tras el análisis de 10 papillas multicereales para bebés de seis o más meses (en dos marcas, a partir del quinto mes). En concreto, en Blevit 8 cereales (32,3% de azúcares), Nutriben 8 cereales (20,4%), Damira Multicereales (18,9%), Nestlé 8 cereales (18,95) y Gerber Grain & Grow 8 cereales (17,4%).

Este estudio ha sido elaborado por un equipo de profesionales sanitarios, nutricionistas, tecnólogos de los alimentos, estadísticos, editores y diseñadores de OCU que, en colaboración con laboratorios independientes, analizan desde 1975 los principales productos y servicios de salud y alimentación. Su trabajo se sustenta en los principios de la evidencia científica, la calidad, la eficiencia y la sostenibilidad, pero sobre todo en la independencia que le proporcionan sus más de 200.000 socios activos.

Por otra parte, la OCU también ha analizado la posible presencia de 27 posibles sustancias tóxicas: plaguicidas, metales pesados, nitratos, micotoxinas, acrilamida, alcaloides tropánicos y bacterias patógenas. Los resultados han sido buenos en todos los casos, aunque no es raro encontrar cadmio y arsénico en cantidades de ingesta toleradas por la normativa, una circunstancia que debería impulsar una vigilancia regular por parte de las autoridades sanitarias. No obstante, se han detectado enterobacterias no patógenas en una papilla, la de Almirón, un indicador de falta de higiene que lastra la valoración de este producto.

En su mayor parte, este exceso de azúcar es consecuencia de la hidrolisis de los cereales, un proceso tecnológico que tiene como objetivo dividir el almidón en azúcares simples para que resulten más digeribles. Pero que resulta innecesario una vez el bebé cumple los seis meses, ya que entonces es capaz de asimilar el almidón sin problemas. En la papilla de Nutriben había además maltodextrina, un tipo de carbohidrato que se usa como espesante. Mientras que en la de Damira se empleó además sacarosa, el nombre químico del azúcar común.

Aporte nutricional

Y aunque todas las papillas incluyen vitamina B1, obligatoria por ley, no todas se suplementan con hierro, tal y como sería deseable en bebés de 6 meses. Una carencia que comparten cuatro productos: Almirón Multicerales, Nutribén 8 cereales, Carrefour Baby Bio Multicereales y Hipp Biológico Multicereales. Por cierto, la presencia de otros minerales, vitaminas o bifidobacterias no perjudican la salud del bebé, aunque en opinión de OCU es mejor reservarlos para cuando de verdad sean necesarios.

Respecto al precio, las diferencias son muy significativas: varía entre 8 y 22 euros por kilo según la marca. Pero, igual que ocurre con otros muchos alimentos, más caro no es necesariamente sinónimo de más calidad. En cualquier caso, merece la pena comparar precios para un mismo producto entre distintos establecimientos: de un punto de venta a otro hay diferencias de hasta el 60%. Por cierto, si se buscan en comercios online, recuerde que el precio final se incrementa con los gastos de envío.

En cualquier caso, antes de adquirir una papilla multicereal, puede consultarse su aporte nutricional en la aplicación gratuita OCU Market, que valora el nivel de grasas saturadas, azúcares y sal, además de los aditivos presentes. Esta app permite también encontrar los comercios más baratos de la zona, ya que recoge el precio de 150.000 productos de alimentación y droguería. Basta con leer el código de barras del producto o introducir su denominación.