Un tratamiento basado en una terapia de anticuerpos dirigida tanto a células inmunitarias como cancerosas logra eliminar los rastros residuales del mieloma múltiple, un tipo de cáncer de células sanguíneas, según los resultados preliminares de un ensayo clínico realizado por investigadores del Sylvester Comprehensive Cancer Center, de la Facultad de Medicina Miller de la Universidad de Miami (EEUU). Los hallazgos se presentaron en la reunión anual de la Sociedad Americana de Hematología (ASH) en Orlando.

De los 18 pacientes que completaron hasta seis ciclos de tratamiento con el anticuerpo linvoseltamab, ninguno presentó enfermedad detectable mediante pruebas de alta sensibilidad.

Este éxito inicial sugiere que linvoseltamab, un anticuerpo biespecífico, podría permitir a los pacientes evitar los trasplantes de médula ósea, que requieren quimioterapia intensiva. Además, apunta a la posibilidad de mejorar las perspectivas de los pacientes a largo plazo.

El investigador principal, Dr. Dickran Kazandjian, médico de Sylvester y profesor de la División de Mieloma de la Escuela Miller, explicó:

«Estos pacientes recibieron un tratamiento inicial moderno y eficaz que eliminó el 90 % de su tumor. Normalmente, recibirían quimioterapia de dosis alta y trasplante. En cambio, les administramos linvoseltamab».

Combinación farmacológica

Los investigadores destacan que la eliminación de las células de mieloma residuales es un indicio prometedor para el futuro de los pacientes. Actualmente, la mayoría de los pacientes recién diagnosticados con mieloma múltiple reciben combinaciones de tres o cuatro fármacos. En algunos casos, esta terapia logra erradicar las células de mieloma, pero en otros el cáncer persiste. Estos restos pueden encontrarse en niveles tan bajos que no se detectan con las evaluaciones estándar de médula ósea.

Para detectar pequeñas cantidades de enfermedad persistente, los médicos del Sylvester utilizan biopsias de médula ósea analizadas mediante una prueba capaz de identificar una sola célula cancerosa entre un millón de células normales. Estas pocas células restantes se conocen como enfermedad mínima residual (EMR). Los pacientes con EMR negativa suelen vivir más años sin recurrencia que aquellos con EMR positiva.

Tradicionalmente, los pacientes con EMR positiva tras la terapia combinada reciben quimioterapia de dosis alta, seguida de un trasplante de sus propias células madre hematopoyéticas, para eliminar las células de mieloma restantes. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la enfermedad termina reapareciendo.

En este ensayo clínico de fase 2, realizado en Sylvester y sus centros satélite, se incluyeron hasta ahora 25 pacientes con EMR positiva tras la terapia combinada. Reciben de cuatro a seis ciclos de tratamiento con linvoseltamab.

A diferencia de la mayoría de los anticuerpos terapéuticos, que se unen a una sola diana, los anticuerpos biespecíficos se unen a dos. Linvoseltamab se dirige a CD3, presente en los linfocitos T que destruyen células cancerosas, y a BCMA, presente en las células de mieloma. Al conectar estos dos tipos de células, el anticuerpo potencia la respuesta inmunitaria frente al cáncer.

Liberación de citocinas

Algunos pacientes experimentaron efectos secundarios, como neutropenia (disminución de glóbulos blancos) e infecciones respiratorias leves, todos dentro de un perfil de seguridad aceptable. Se tomaron medidas preventivas para evitar el síndrome de liberación de citocinas y la neurotoxicidad asociada a células efectoras inmunitarias, comunes en inmunoterapias similares; hasta ahora, ningún paciente presentó estas complicaciones.

Tras el tratamiento, los investigadores analizaron la médula ósea con dos pruebas independientes de alta sensibilidad y no detectaron rastros de enfermedad en ninguno de los pacientes que completaron la terapia.

Según los resultados obtenidos hasta ahora, los investigadores esperan que linvoseltamab pueda ofrecer respuestas más duraderas que los trasplantes, con la posibilidad de un control prolongado de la enfermedad, una especie de “cura funcional”.