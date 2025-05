Fact checked

En TikTok se ha viralizado una nueva tendencia que consiste en fabricar óvulos caseros con aceite de coco para la zona íntima femenina, con la promesa de mejorar el olor, reducir el flujo, prevenir infecciones o aliviar molestias.

Algunas usuarias aseguran que el proceso es simple y efectivo: derretir aceite de coco, limpiar un blíster de pastillas para usar como molde, verter el aceite dentro y congelar. Pasadas unas horas, lo guardan en la nevera y cada noche introducen uno de ellos en su vagina.

Estos óvulos DIY son usados como tratamiento natural alternativo para el cuidado diario de la zona íntima, aunque no existe aval científico que respalde su eficacia ni su seguridad.

Belén Gómez, ginecóloga del Hospital Infanta Leonor y colaboradora habitual de Chilly, marca líder en higiene íntima, responde a todas las dudas que puede causar este controvertido tratamiento:

«El aceite de coco está compuesto principalmente por ácidos grasos saturados, siendo el ácido láurico uno de los más importantes, que es el que le proporciona esa acción antimicrobiana y antifúngica. Además, precisamente por esos aceites que ayudan a retener la humedad, tiene gran capacidad para hidratar la piel. Otras propiedades del aceite de coco son su capacidad antioxidante y antiinflamatoria, principalmente sobre la piel», afirma la ginecóloga.

«El aceite de coco se ha usado ampliamente en la piel por su capacidad de cuidarla, hidratarla, suavizarla y protegerla, sobre todo en pieles secas. En las mucosas se está empleando como lubricante e hidratante natural, tanto en los labios como en la zona íntima. No obstante, la mucosa de la zona genital es especialmente sensible y emplear productos que no sean completamente seguros puede provocar irritación y problemas graves, por mucho que el origen de los mismos sea natural», dice la doctora Gómez.

Por otro lado, la especialista explica que «no hay suficiente evidencia científica que demuestre la seguridad del aceite de coco como tratamiento de alteraciones de la zona genital, olores o infecciones. A pesar de sus propiedades antimicrobianas y antifúngicas, introducir aceite de coco en la zona vaginal puede alterar el equilibrio del pH vaginal y la flora bacteriana. Esto puede provocar irritaciones, infecciones (como candidiasis o vaginosis) o incluso alergias en una zona tan sensible. Además, el uso de aceites puede afectar a la eficacia de los preservativos, por lo que podríamos estar expuestas a embarazos no deseados o infecciones de transmisión sexual».

«No es recomendable emplear remedios caseros o sustancias no formuladas específicamente y testadas como seguras en la zona genital, ya que las consecuencias de su uso pueden ir desde irritaciones hasta desequilibrio en el ecosistema vaginal e incluso infecciones derivadas del mismo. Siempre es preferible consultar a un especialista sobre salud íntima que prescribirá productos con aval científico, seguros, eficaces e indicados para cada problema concreto», finaliza la doctora.

Recomendaciones para mantener una buena salud íntima