Añadir inmunoterapia a la quimioterapia que se administra antes de operar a pacientes con un tipo concreto de cáncer de pulmón (NSCLC, del inglés «cáncer de pulmón no microcítico»), que es la principal causa de mortalidad por cáncer en todo el mundo, mejora la supervivencia global a largo plazo cuando se compara con la quimioterapia sola, según un estudio que se ha dado a conocer en el encuentro anual de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO, por su acrónimo en inglés), que se ha celebrado estos días en Chicago, Estados Unidos. El trabajo se ha publicado además en la revista científica The New England Journal of Medicine.

La investigación constituye el único estudio en fase III (la que precede a la autorización de nuevas terapias por parte de las autoridades sanitarias) que ha logrado mostrar una ventaja en la combinación de inmunoterapia y quimioterapia antes de la cirugía (que se conoce como terapia neoadyuvante), sin que sea necesario administrar otra inmunoterapia después de la operación.

Las inmunoterapias en general son tratamientos que estimulan el sistema inmunitario de los pacientes para que identifique y elimine células cancerosas del organismo.

Sólo tres dosis

Julie Brahmer, directora de oncología torácica del Centro Kimmel de Oncología, ha explicado: «Tres dosis de inmunoterapia y quimioterapia bastan para mostrar una ventaja en términos de supervivencia que es un paso de gigante para los pacientes».

En el ensayo clínico CheckMate-816 se asignó al azar a 358 pacientes con NSCLC en fases desde 1B hasta 3A (operable) a recibir quimioterapia convencional en tres ciclos con o sin la inmunoterapia nivolumab, seguidos de cirugía. Los resultados iniciales del estudio, publicados en 2022, motivaron la aprobación de esta estrategia de combinación por parte de las autoridades estadounidenses.

Cuando se ha diagnosticado la enfermedad, el equipo médico intenta averiguar si el cáncer se ha propagado y, de ser así, a qué distancia. La etapa sirve para saber cuánto ha avanzado la enfermedad y cuál es la mejor forma de tratarla.

En el cáncer de pulmón no microcítico la etapa más temprana es 0 (también llamada carcinoma «in situ»). Otras van desde la 1 hasta la 4 (a veces también expresadas en números romanos, de I a IV). Por norma, cuanto menor sea el número, menos propagado se encuentra el cáncer. El análisis final de los datos ha sido presentado por Patrick Forde, del Trinity College de Dublín (Irlanda), en Chicago, y se corresponde con la información de los mismos pacientes cinco años después de que se les administrara la combinación.

El 24% de los pacientes tratados con inmunoterapia y quimioterapia mostró remisión completa. Eso significa que no había restos de tumor en los pulmones ni en los ganglios linfáticos después de la cirugía. Entre los pacientes que mostraron remisión completa, la supervivencia a cinco años era del 95%.