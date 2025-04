Fact checked

Un grupo de investigadores del Hospital 12 de Octubre y de la Universidad Francisco de Vitoria han logrado anular la función de la proteína ELOVL6, que se encuentra presente en la membrana plasmática de las células, lo que permite adelgazar la membrana de la célula tumoral del cáncer de páncreas, haciéndola más permeable y permitiendo que la quimioterapia penetre de manera mucho más efectiva.

El cáncer de páncreas es un problema de salud importante, a pesar de que no presenta una alta incidencia en la población, sí presenta una alta mortalidad. En Europa se estima que presenta una incidencia de 78.000 casos y en Estados Unidos la incidencia es de 32.000 nuevos casos.

En el momento del diagnóstico, menos de un 20% de los pacientes serán susceptibles a ser resecados, dado el estado avanzado de la enfermedad. Tras la resección quirúrgica, la supervivencia suele ser de 10-20 meses.

En los últimos años, estamos presenciando un aumento de la incidencia de este tumor, así en el año 2020 se calcula que se han diagnosticado, 9252 nuevos casos de cáncer de páncreas en España. Además, en el año 2020 este tumor constituyó la cuarta causa de muerte por cáncer en España, con 7427 fallecimientos por este tumor.

Un avance prometedor

Este hallazgo es uno de los avances «más prometedores en los últimos años» en este tipo de tumores, sobre todo si se tiene en cuenta que apenas se han logrado «avances significativos» en la última década y que la supervivencia no supera el 12%, principalmente por su diagnóstico tardío y por su alta resistencia a la quimioterapia.

«La enzima ELOVL6 es responsable del alargamiento de las cadenas de ácidos grasos presentes, entre otros, en las membranas plasmáticas de las células. Su inhibición o silenciamiento, tanto por métodos químicos como genéticos, altera las propiedades físico-químicas de la membrana celular, haciéndola menos rígida y más permeable», ha explicado el jefe del Grupo de Oncología Molecular de la Universidad Francisco de Vitoria y el Hospital 12 de Octubre (UFV-H12O) e investigador principal del estudio, Víctor Sánchez-Arévalo.

Como resultado de esta acción, la quimioterapia atraviesa la membrana «con mayor facilidad», lo que «potencia» su acción mientras reduce su acción en las células sanas, por lo que también disminuyen los efectos secundarios.

«De esta forma, cuando aplicamos un inhibidor de la ELOVL6, afectamos principalmente a las células tumorales sin comprometer significativamente a las sanas. En estas, con niveles normales de expresión del c-MYC, la membrana mantiene su estructura y es más resistente a la quimioterapia», ha añadido.

Sánchez-Arévalo ha señalado que este efecto se observa principalmente con quimioterapias que utilizan nanopartículas para cargar los fármacos contra las células tumorales, como el paclitaxel, utilizado en el tratamiento del cáncer de páncreas, por lo que es «posible» obtener el mismo efecto sobre las células cancerosas con una dosis menor de quimioterapia, reduciendo también su toxicidad.

El estudio se ha llevado a cabo en líneas celulares y en modelos animales, específicamente en ratones, donde los resultados han sido «muy prometedores», logrando eliminar el tumor y sin observar recurrencia, ya que el tratamiento potencia la acción de la quimioterapia e impide la migración de las células tumorales; el siguiente paso de los científicos será probar esta estrategia en modelos preclínicos avanzados, como avatares tumorales derivados de pacientes, y optimizar el inhibidor químico para desarrollar una versión más específica que pueda ser utilizada en ensayos clínicos con pacientes.

«Existe, por tanto, una necesidad urgente de profundizar en la comprensión de los mecanismos moleculares que subyacen a este tumor para desarrollar opciones terapéuticas más efectivas. Este hallazgo es uno de los más prometedores de los últimos años, y esperamos avanzar en la investigación para validarlo en ensayos clínicos», ha concluido el investigador.

¿Qué pruebas realizaremos frente a la sospecha de un cáncer de páncreas?

1. Analítica de sangre general: con esta analítica podemos detectar una alteración en la eliminación de la bilirrubina.

2. Marcador tumoral CA 19.9. El marcador tumoral específico del cáncer de páncreas es el CA 19.9. No se encuentra elevado en todos los casos, pero sí en la mayoría de pacientes afectos de un cáncer de páncreas. Por sí solo no es diagnóstico de la enfermedad, pero sí que puede hacer sospecharlo.

Puede estar falsamente elevado si la bilirrubina está alta.

No obstante, no se debe realizar la determinación del marcador CA 19.9 si no hay una sospecha de un tumor. También será útil para realizar el seguimiento después de la cirugía o durante la quimioterapia en aquellos pacientes en los que se encuentre elevado en el momento del diagnóstico.

3. TAC toracoabdominal: con la realización de esta exploración radiológica se pretende poner de manifiesto la presencia del tumor y la extensión del mismo. A nivel local nos definirá si el tumor invade estructuras vecinas y nos definirá la presencia de metástasis a distancia.

En pacientes que deban ir a cirugía, para estudiar bien la relación del tumor con los vasos vecinos, se necesitará un TAC con contraste y con unas características técnicas concretas, por este motivo, en algún caso puede ser necesario repetir la exploración realizada sin esta técnica.

4. Ecoendoscopia con punción: la ecoendoscopia es la mejor exploración para conseguir una biopsia del tumor de páncreas, especialmente si el tumor se localiza en la cabeza del páncreas. Durante la exploración se introduce un endoscopio por la boca, y a la llegada del mismo al estómago, se realza una ecografía a través de la pared del estómago con el objetivo de visualizar el páncreas. A continuación, una vez visualizado el tumor se puede realizar una punción del tumor a través del estómago.

5. Biopsia de lesiones metastásicas: en algunas ocasiones, por ejemplo cuando existen metástasis hepáticas, se pueden biopsiar estas lesiones en lugar de la lesión del páncreas.