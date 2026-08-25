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Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad y presidente de INGESA, asegura que «no va a haber represalias» contra los profesionales que hablen con los medios, pero en la misma respuesta afirma que serían «poco efectivas» porque «hay profesionales en todos los medios que quieren hablar». Sus palabras llegan en plena polémica por las denuncias de presiones a sanitarios críticos con la gestión de la crisis de Ceuta y después de que el Colegio de Médicos haya denunciado que ha sido excluido de una reunión sanitaria en la que sí participan otros colectivos profesionales.

La crisis sanitaria de Ceuta ha abierto un nuevo frente para el Ministerio de Sanidad. Y es que la frase llega después de que la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) denunciara públicamente que algunos facultativos de Ceuta temían consecuencias laborales por trasladar a los medios la situación que estaban viviendo en el Hospital Universitario. El sindicato llegó a advertir de posibles medidas disciplinarias y de la eventual no renovación de contratos y reclamó a INGESA que cesara cualquier presión sobre los profesionales. También anunció que estudiaría acciones legales si se confirmaban las amenazas o represalias.

Las informaciones publicadas por profesionales apuntaban a que algunos médicos habrían recibido advertencias sobre posibles consecuencias por haber hablado con periodistas. Estas informaciones partían de testimonios según los cuales desde el hospital se habría trasladado a los facultativos que «habrá consecuencias» para quienes hubieran hablado y que algunos trabajadores temían incluso no ser renovados. Son acusaciones que INGESA niega de forma categórica. Es cierto que este periódico publicó una entrevista con un psiquiatra y se negó a revelar su nombre, por temor a respuestas de Sanidad.

Pero el problema para Sanidad no termina con la negación de Padilla. El mismo día en que el máximo responsable del INGESA garantiza públicamente la libertad de los profesionales para hablar, los médicos de Ceuta denuncian que la representación oficial de su colectivo ha quedado fuera de una reunión destinada precisamente a analizar la situación sanitaria de la ciudad.

El Colegio Oficial de Médicos de Ceuta (COMCE) ha denunciado este martes que no ha sido convocado al encuentro celebrado en el Hospital Universitario con representantes de otros colegios profesionales sanitarios. Para los médicos, resulta incomprensible que se siente a representantes de Enfermería, Farmacia y Psicología, entre otros colectivos, y se deje fuera precisamente a la corporación que representa oficialmente a los facultativos.

La contradicción que señala el Colegio es evidente: se asegura que los médicos pueden hablar, pero después no se les invita a la mesa en la que se pretende conocer qué está ocurriendo en la sanidad ceutí. «Se puede garantizar públicamente que los médicos pueden hablar. Pero para que exista diálogo también tiene que haber alguien dispuesto a escucharlos», sostiene el COMCE.

La organización va más allá y considera que intentar conocer la realidad asistencial de Ceuta sin escuchar a sus médicos supone «renunciar de antemano a una parte esencial de la realidad». El Colegio reclama el mismo espacio de interlocución que se ha concedido al resto de profesiones sanitarias: «No queremos ser más, pero tampoco menos».

Una crisis que ha desbordado el relato oficial

El enfrentamiento entre los profesionales y Sanidad no nace con las denuncias sobre las represalias. La llegada masiva de personas a Ceuta ha puesto al límite un sistema sanitario que ya arrastraba problemas estructurales, según han venido denunciando los propios médicos.

CESM ha recordado que las dificultades para cubrir plazas, captar y fidelizar especialistas y mantener determinados servicios no son nuevas y que la crisis de las últimas semanas se ha superpuesto a esas carencias. La organización reclamó a Mónica García una implicación directa del Ministerio y que dejara de abordar la situación «desde Madrid».

La tensión aumentó durante el mes de agosto. Profesionales de distintas categorías han descrito una presión extraordinaria, mientras el Ministerio e INGESA han rechazado que pueda hablarse de un colapso general del sistema.

En medio de esta disputa por el diagnóstico, el Ministerio ha optado por poner sobre la mesa sus cifras de refuerzo. Padilla sostiene que desde el inicio de la crisis se han incorporado más de 90 profesionales, mientras que las autoridades sanitarias han informado de miles de asistencias a población migrante desde finales de julio.

Pero los médicos reclaman que detrás de las cifras generales se explique qué capacidad real se ha añadido al sistema. ¿Cuántos de esos refuerzos son médicos? ¿Cuántos trabajan en urgencias? ¿Cuántos en Atención Primaria? ¿Durante cuánto tiempo permanecerán?

La batalla por las camas

Otro de los puntos de fricción está en la interpretación de la ocupación hospitalaria. Padilla ha utilizado el porcentaje de camas ocupadas para defender que Ceuta está lejos de una situación de colapso. Sin embargo, el Colegio de Médicos considera que una cama libre no equivale automáticamente a capacidad asistencial.

Un hospital puede disponer de camas sin contar con suficientes médicos, enfermeros, técnicos o especialistas para atender adecuadamente toda la demanda. Tampoco el porcentaje global de ocupación refleja necesariamente la presión concreta en Urgencias, Atención Primaria o determinados servicios.