Dr. Hernandez Poveda: «Existe una inyección que te rejuvenece 10 años a nivel celular completo y el descubrimiento pertenece a un científico japonés»

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¿Y si algún día pudiéramos rejuvenecer nuestro organismo de una manera segura? Parece ciencia ficción, pero detrás de esta posibilidad se encuentra la reprogramación epigenética parcial. La idea parte de los hallazgos del científico japonés Shinya Yamanaka, ganador del Premio Nobel. Sus investigaciones demostraron que es posible utilizar determinados factores genéticos para que una célula adulta vuelva a comportarse como una célula madre joven. Ahora, el principal desafío consiste en aplicar este proceso de forma controlada dentro de un organismo completo.

Si fuera posible rejuvenecer las células sin alterar su identidad, podríamos llegar a retrasar algunos de los procesos asociados al envejecimiento. Algunos estudios realizados en animales ya han ofrecido resultados prometedores, aunque todavía estamos muy lejos de poder afirmar que una inyección pueda rejuvenecer 10 años a una persona. Llevar esta tecnología a humanos exige resolver importantes problemas de seguridad y controlar con precisión cuánto y cómo se reprograman las células. El objetivo, por tanto, no sería simplemente vivir más años sino conseguir que esos años se vivan con un organismo más joven y saludable.

Una inyección para rejuvenecer 10 años

#agereversal #longevidad ♬ original sound – Dr. Hernandez Poveda @dr.hernandez.poveda ¿Y si pudieras rejuvenecer 10 años con una inyección? Sin cirugía. Sin trucos. Reprogramando tus células desde el núcleo. Eso es lo que promete la ciencia detrás de la reprogramación epigenética parcial, una tecnología inspirada en el descubrimiento del Dr. Shinya Yamanaka, ganador del Premio Nobel. Activando ciertos factores genéticos, hoy podemos hacer que una célula adulta vuelva a comportarse como una célula madre joven. Es decir: retroceder el tiempo biológico. 💉 ¿Y si pudiéramos hacer eso de forma segura con todo el cuerpo? Te pones una inyección cada 10 años… y simplemente no envejeces. Esto no es ciencia ficción. Ya se ha demostrado en animales y grandes laboratorios están compitiendo por llevarlo a humanos. Si se logra controlar el proceso, el envejecimiento dejará de ser inevitable. 📉 Vivir más ya no es el objetivo. Vivir joven durante más tiempo lo es. #longevity

Shinya Yamanaka ha demostrado que es posible rebobinar células adultas hasta llevarlas a estados similares a los embrionarios, supuso una auténtica revolución para la ciencia del envejecimiento. Aunque este mecanismo todavía está lejos de poder aplicarse de forma segura en humanos, la comunidad científica continúa trabajando para frenar el envejecimiento, un proceso relacionado con numerosas enfermedades, entre ellas el cáncer o el alzhéimer. Con la reprogramación celular y otras estrategias dirigidas a combatir los mecanismos vinculados al deterioro de las células, los investigadores tratan de encontrar la manera de neutralizar o incluso revertir estos procesos. Pero lanzan una advertencia: no seremos inmortales, sino que el verdadero objetivo es conseguir envejecer con salud.

Pura Muñoz-Cánoves, profesora ICREA, catedrática de Medicina y Ciencias de la Vida de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) e investigadora del Centro Nacional de Investigaciones Cardiológicas, asegura que «al paso que vamos, con el ímpetu que tiene la investigación, el envejecimiento se retrasará más, pero somos mortales. Algún día vamos a morir. La idea es que los años que vivamos sean con más calidad, con salud», según recoge Salud y Medicina. «Más que alargar el máximo, se intentará que los de 80 o 90 años vivan más de 100 y en buenas condiciones de salud. Los que ahora están naciendo podrán llegar a ser centenarios», augura.

Daño celular

El envejecimiento consiste, en esencia, en la acumulación progresiva de daños en las células y en la pérdida de su funcionamiento habitual. En un artículo publicado en 2013 en la revista Cell, María Blasco, actual directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, planteó una serie características moleculares relacionadas con el envejecimiento. En este trabajo, en el que también participaron investigadores españoles como Manuel Serrano y Carlos López-Otín, los autores analizaron, entre otros factores, la inestabilidad genómica, es decir, los daños que se van acumulando en los genes con el paso del tiempo, y la pérdida de proteostasis, relacionada con los problemas para eliminar las proteínas defectuosas que, al acumularse, pueden favorecer la aparición de enfermedades.

Blasco destaca también el papel del acortamiento de los telómeros, una de sus principales líneas de investigación. Estas estructuras se encuentran en los extremos de los cromosomas y se van reduciendo progresivamente a medida que las células se dividen. Otro de los factores implicados es la desregulación de los sistemas que detectan los nutrientes, es decir, alteraciones en los mecanismos que se ponen en marcha en el organismo en función de la disponibilidad de alimento. También están las modificaciones epigenéticas, cambios que afectan a las moléculas que interactúan con el ADN.

Muñoz-Cánoves pone también el foco en la pérdida de capacidad de autofagia. «Es como si, durante el envejecimiento, el sistema de barrido o aspirado de la suciedad, que elimina moléculas que no funcionan bien en las células, se estropease y esa suciedad acabase acumulándose». De este modo, las células pierden progresivamente parte de su capacidad para mantener un entorno interno saludable.