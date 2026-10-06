Según la psicología las personas más inteligentes siempre usan estos 3 colores en su ropa

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El color de la ropa influye, a menudo de forma inconsciente, en cómo nos perciben los demás y en cómo se relacionan con nosotros. Una elección acertada puede reforzar la credibilidad y el carisma, y una equivocada, restarlos. En esa idea se apoya la colorimetría. Según la pedagoga Sandra Burgos, especialista en liderazgo emocional y autora del libro Tú dejas huellas, esta disciplina estudia cómo percibimos físicamente el color y «aporta una guía para tomar decisiones que nos ayuden».

Burgos sostiene que escoger bien los tonos genera sensación de armonía y puede hacer que una persona resulte físicamente más atractiva.

Tres colores y lo que se les atribuye

Con frecuencia se señalan el azul, el negro y el blanco como los colores que más se repiten entre las personas con un alto cociente intelectual, aunque esa relación no se apoya en ningún estudio concreto. La experta Ferreiro, que atiende a pacientes en consulta, describe lo que, a su juicio, transmite cada uno.

El azul, que remite al mar y al cielo, comunica estabilidad, confianza y seguridad. Ferreiro advierte, sin embargo, de que también puede expresar frialdad o distancia, y considera normal recurrir a él cuando uno se siente así.

Del negro destaca su fuerte carga simbólica. Bien llevado, se asocia a la elegancia y la sofisticación. Pero si se viste siempre, puede proyectar tristeza, frialdad o soledad, despertar desconfianza y transmitir autoridad.

El blanco evoca pureza, claridad e inocencia. La especialista lo relaciona además con algunas personas con trastorno obsesivo-compulsivo, porque se mancha con facilidad y obliga a cambiarse a menudo. «Conocí a un paciente que tenía 40 camisas blancas y 40 camisetas blancas», relata. También lo vincula con quienes se agobian con facilidad y necesitan sensación de amplitud.

El color no lo es todo

Ferreiro matiza que el color está ligado a las emociones, pero no basta para juzgar a alguien. En su consulta se fija también en el aspecto general. Quien viste siempre de negro y además llega con el pelo sucio, la ropa sin lavar y gesto adusto puede mostrar señales de un estado depresivo. En cambio, si ese negro se combina con toques de color, apunta a alguien con criterio estético. «Para hacer un examen de juicio hay que analizar un concepto mucho más amplio», resume.

La teoría de las doce estaciones

Para Burgos, lo inteligente no es seguir una norma general, sino saber qué colores sientan bien a cada persona. Para averiguarlo, propone la teoría de las doce estaciones. Este sistema combina el tono (cálido o frío), el valor (claro u oscuro) y la saturación (brillante o suave), y observa además la uniformidad, la solidez y la intensidad de los rasgos.

Como punto de partida, a la piel fría le favorecen el plateado, el gris o el azul, y a la cálida, el dorado, el naranja o el marrón. El cabello y los ojos afinan el diagnóstico. Una piel fría con pelo negro puede encajar en cualquiera de las tres variantes de invierno (frío, oscuro o brillante), cada una con su propia paleta. Burgos pone dos ejemplos. Una piel clara y fría con pelo negro y ojos azul intenso correspondería al invierno brillante. Esa misma piel con ojeras muy marcadas sería invierno oscuro.

En los ojos, un color uniforme apunta a una saturación brillante, y una mezcla de tonalidades, a una suave. Su claridad ayuda además a fijar el valor. La experta recuerda que no todos los ojos marrones son cálidos: «Existen tonos de marrón cálido y tonos de marrón frío».