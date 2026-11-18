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La huelga de médicos en la Comunidad de Madrid ha arrancado con un seguimiento testimonial. Apenas el 2,59% de los facultativos del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) ha secundado los paros durante el turno de mañana, según los datos facilitados por la Administración regional. Traducido a cifras, alrededor de 300 médicos de una plantilla de 15.000. El dato deja una imagen muy alejada de la movilización masiva que pretenden proyectar los convocantes y abre interrogantes sobre la capacidad real de los sindicatos para movilizar a la profesión.

El comité de huelga autonómico está integrado por AMYTS, AME, STOP Peonadas, MUD y SIME-CSIT Unión Profesional. Estas organizaciones han convocado cuatro bloques de paros entre octubre y diciembre ante la falta de avances en las negociaciones con la Consejería madrileña.

Entre sus reclamaciones figuran la recuperación de la jornada de 35 horas, mejoras en las guardias, una nueva carrera profesional, reconocimiento retributivo de la responsabilidad médica y la creación de una mesa específica de negociación para facultativos.

Sin embargo, el reducido seguimiento registrado durante la mañana plantea una pregunta incómoda para los convocantes: ¿hasta qué punto la estrategia de movilización representa el sentir mayoritario de los médicos madrileños? ¿Y por qué en plenas elecciones generales?

El comité sostiene que existe respaldo profesional. De hecho, asegura que una encuesta propia realizada a 1.299 médicos y facultativos reflejó que el 53,1% apoyaba continuar con la huelga. Pero ese respaldo declarado contrasta con el 2,59% de seguimiento comunicado durante la primera parte de la jornada. Son indicadores diferentes —una encuesta de opinión y la participación efectiva en un paro—, pero la distancia entre ambos merece atención.

Mónica García, en el centro de la batalla por el Estatuto Marco

El trasfondo nacional es la reforma del Estatuto Marco promovida por Mónica García. Los sindicatos médicos rechazan el texto y reclaman un marco profesional propio, una negociación directa y un reconocimiento específico de las condiciones de formación, responsabilidad y ejercicio de los facultativos.

La huelga nacional llegó a convocarse con carácter indefinido desde el 28 de octubre, pero el comité estatal anunció el 12 de noviembre el aplazamiento de la manifestación prevista para el día 21, alegando la necesidad de preservar la independencia política de las reivindicaciones ante el clima electoral.

Este movimiento resulta significativo: los propios sindicatos médicos han advertido del riesgo de instrumentalización partidista de sus protestas y han defendido que sus exigencias deben dirigirse a todos los partidos, independientemente de su signo político, pero en este caso nacional se ha decidido posponer a las elecciones, no como en Madrid.

Mientras las organizaciones sindicales mantienen el pulso, los pacientes vuelven a quedar expuestos a cancelaciones, demoras y alteraciones de la actividad asistencial. Una huelga que, con un seguimiento del 2,59% en el turno de mañana, no parece haber conseguido la movilización que buscaban sus promotores.

El debate sobre las condiciones laborales de los médicos es legítimo y necesario. También lo es exigir mejores condiciones para quienes sostienen la sanidad pública. Pero una cosa es defender a los profesionales y otra convertir sus problemas en combustible para una confrontación política permanente cuando hay elecciones.