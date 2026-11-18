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Dormir con el móvil en la mesilla de noche se ha convertido en algo que hacen muchas personas. Se suele dejar cargando mientras dormimos, ya que además lo utilizamos como despertador y, muchas veces, es lo último que miramos antes de cerrar los ojos. Guillermo Escribano y Jorge Rey, expertos en neurología funcional y fundadores de NeuroReEvolution, creen que esa costumbre merece más atención de la que solemos prestarle.

Durante su paso por el pódcast de Nos Brothers hablaron precisamente de cuáles son los riesgos de tener aparatos eléctricos cerca de la cama. Escribano explicó que han hecho mediciones con aparatos de frecuencia y que las diferencias pueden ser importantes dependiendo de cómo carguemos el teléfono. Según sostiene, conectar el móvil directamente a la pared genera una exposición mucho mayor que utilizar una batería externa.

Guillermo Escribano, neurólogo: «Cargar el móvil junto a la cama mientras duermes aumenta la inflamación e interrumpe la reparación celular»

Escribano fue bastante claro al hablar de las mediciones que han realizado. «Si tú cargas el móvil en la pared, el campo eléctrico se dispara a valores extremos. Sin embargo, si lo conectas a una power bank, es prácticamente mínimo», explicó durante la entrevista. A partir de ahí, tanto él como Jorge Rey relacionan esa exposición nocturna con procesos que, según su criterio, pueden interferir en el descanso. «Aumenta la inflamación e interrumpe la reparación celular», señalan.

Conviene, eso sí, separar lo que defienden ambos especialistas de lo que puede afirmarse de manera general. La Organización Mundial de la Salud señala que, con la evidencia disponible, no se ha demostrado que los niveles habituales de campos electromagnéticos presentes en el entorno doméstico provoquen efectos perjudiciales para la salud aunque tampoco pueden decir feacientemente lo contrario. Por ello, eso no cambia la recomendación que hacen Escribano y Rey, que parte de una idea sencilla: si durante la noche el cuerpo necesita descansar y recuperarse, consideran conveniente reducir todo lo posible la exposición a aparatos eléctricos en el dormitorio.

El dormitorio, el lugar donde más cuidan la exposición

«En tu cama pasas un tercio de tu vida y ahí sí que necesitas que el estrés oxidativo y la inflamación sean los menos posibles, porque es cuando entras en modo reparación», explican. Y no hablan únicamente del teléfono, sino que también ponen como ejemplo las lámparas que permanecen enchufadas junto al cabecero. Según señalan, aunque estén apagadas, siguen generando campo eléctrico si continúan conectadas a la pared.

Por eso recomiendan desenchufar durante la noche todos los dispositivos que no sean necesarios y apagar el router cuando sea posible. También aconsejan cargar el móvil durante el día, de manera que no tenga que permanecer conectado durante varias horas mientras dormimos, algo que puede ser beneficioso no sólo para nuestra salud como advierten los expertos, sino que en realidad, tampoco es aconsejable dejar enchufado el móvil durante toda la noche ya que podríamos sobrecargar la batería-

Qué hacer si necesitas tener el móvil cerca por la noche

Una de las soluciones que proponen es bastante sencilla. Si no necesitamos recibir llamadas, lo ideal para ellos es activar el modo avión y dejar el teléfono separado de la cama. De esta forma puede seguir utilizándose como despertador sin mantener activas todas sus conexiones habituales. El problema aparece cuando alguien necesita estar localizable durante la noche. Puede ocurrir por trabajo, por cuestiones familiares o simplemente porque existe la posibilidad de recibir una llamada urgente. En esos casos, su consejo es alejar el teléfono todo lo posible.

Hablan incluso de dejarlo en el cuarto de baño o en la zona más alejada del dormitorio. La distancia, de hecho, sí es un factor que aparece en las recomendaciones generales sobre campos electromagnéticos, ya que su intensidad disminuye conforme nos alejamos de la fuente. Para quien no quiera cambiar demasiado su rutina, el simple gesto de no dormir con el teléfono pegado a la cabeza ya supone una diferencia respecto a dejarlo cargando sobre la mesilla durante toda la noche.

Una costumbre que hacemos prácticamente sin pensar

El móvil se ha colado en todos los momentos del día y también en la noche. Revisamos mensajes antes de acostarnos, consultamos notificaciones si nos despertamos y muchas personas empiezan la mañana mirando la pantalla antes incluso de levantarse. Escribano y Rey plantean reducir esa presencia, sobre todo durante las horas de descanso. Su propuesta pasa por algo tan básico como cargar el teléfono antes de ir a dormir, apagar los aparatos que no se utilizan y dejar cierta distancia entre la cama y cualquier dispositivo conectado.

No todo el mundo podrá prescindir del móvil por completo durante la noche, pero es importante cuidad de la salud, y en definitiva, lo que proponen es, simplemente, que el dormitorio no esté lleno de aparatos encendidos o conectados cuando pasamos tantas horas seguidas descansando.