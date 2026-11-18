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Los pacientes adultos con miastenia gravis generalizada (MGg) en España ya disponen de la nueva pluma precargada para la administración de zilucoplán, desarrollada por la compañía biofarmacéutica internacional UCB. Este nuevo dispositivo se presenta como la primera pluma precargada comercializada en España para administración diaria de un inhibidor de C5 por vía subcutánea en adultos con miastenia gravis generalizada.

El dispositivo permite administrar automáticamente una dosis diaria, precisa y definida, del medicamento mediante la activación por presión sobre la piel. Una nueva opción de administración de este medicamento indicado como tratamiento complementario a la terapia estándar en adultos con MGg con anticuerpos anti-AChR positivos.

La miastenia gravis es una enfermedad neuromuscular rara de carácter autoinmune que se caracteriza por una gran heterogeneidad clínica con síntomas motores, debilidad y fatigabilidad en los músculos esqueléticos. Hablamos de una patología que afecta a cerca de 15.000 personas en España y que tiene un impacto significativo en la calidad de vida y autonomía de los pacientes.

Ciencia e innovación, al servicio del paciente

La nueva pluma precargada de UCB es una solución portátil y sin botones que permite la autoadministración por presión sobre la piel, y que mantiene la aguja completamente oculta durante todo el proceso. Además, cuenta con una ventana visual de verificación y un clic audible que confirma la correcta administración.

La nueva pluma ha sido evaluada en estudios específicos de usabilidad para analizar la capacidad de los usuarios para completar correctamente la administración.

«La incorporación de este nuevo dispositivo amplía las opciones de administración de nuestro fármaco para los adultos con MGg con anticuerpos anti-AChR positivos. Los estudios realizados con la pluma permiten evaluar específicamente su utilización y la experiencia de autoadministración en esta población de pacientes», señala Pablo Talavera, Director de Asuntos Médico de UCB Iberia.

El compromiso de UCB con la sostenibilidad

Un segundo análisis post hoc de los conjuntos de datos finales agrupados de MycarinG, MG0004 y MG0007 evaluó las puntuaciones a nivel de ítems individuales dentro de las puntuaciones totales de las escalas de Actividades de la Vida Diaria en la Miastenia Gravis (MG-ADL) y de Miastenia Gravis Cuantitativa (QMG) al inicio y en el día 43, a lo largo de 13 ciclos de tratamiento, en 129 pacientes adultos con MGg que recibieron el inhibidor de FcRn y tuvieron ≥ 2 ciclos guiados por los síntomas.

Este avance respalda los compromisos de sostenibilidad de UCB a través de un enfoque integral. El diseño optimizado del producto y de su envase permite reducir hasta un 50% las emisiones de CO₂ en comparación con otros métodos de producción.2,10

«La incorporación de este nuevo formato refleja nuestro compromiso con el desarrollo de opciones de administración que respondan a las necesidades de las personas que conviven con esta enfermedad», concluye Pau Ricos, director general de UCB Iberia.

Miastenia gravis generalizada (MGg)

La miastenia gravis (MG) es una enfermedad neuromuscular rara de carácter autoinmune con una prevalencia global de 100 a 350 casos por millón de personas. En España, la patología afecta a más de 15.000 personas y cada año se diagnostican más de 700 nuevos casos. Si bien suele comenzar con manifestaciones oculares, como caída de párpados o visión doble, en el 70-80% de los casos evoluciona en los dos primeros años hacia la forma generalizada (MGg). Las personas con MGg sufren episodios de debilidad muscular severa y fatiga que dificultan actividades tan cotidianas como hablar, masticar o tragar, pudiendo comprometer la musculatura respiratoria en sus manifestaciones más graves y requiriendo un nivel continuo de cuidados en el 29% de los pacientes.