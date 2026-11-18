Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Isabel Sartorius, que fue el primer gran amor conocido de Felipe VI, atraviesa una delicada etapa de salud. Su familia ha roto el silencio para explicar por primera vez qué está sucediendo con la aristócrata, que cumplió 61 años el pasado enero y vive actualmente en una residencia, cerca de sus familiares, donde recibe atención y seguimiento.

Ha sido su hermano, Luis Sartorius, quien ha ofrecido detalles de la evolución de la enfermedad en una entrevista concedida a la revista ¡HOLA!, junto a su mujer, Bárbara Pérez Manzarbeitia. La familia confirma que Isabel padece un problema neurocognitivo, aunque no ha querido concretar el diagnóstico. Tampoco ha confirmado que se trate de alzhéimer, una posibilidad que no puede darse por acreditada con los datos conocidos.

«Ha sido duro y triste ver la evolución de la enfermedad», reconoce su hermano, que, pese a la preocupación por el deterioro de su salud, asegura que Isabel ha encontrado una tranquilidad que antes no tenía. Según explica, ha desaparecido parte de la angustia vital que la acompañó durante años y ahora disfruta de una mayor paz interior.

Uno de los aspectos que más preocupa actualmente a su entorno es el deterioro de su movilidad. Bárbara Pérez Manzarbeitia explica que sus dificultades para desplazarse están aumentando y que una fisioterapeuta trabaja con ella para intentar mejorar su situación y seguir su evolución.

La decisión de trasladarla a una residencia no fue sencilla. Al principio, Isabel tuvo dificultades para adaptarse, pero ahora considera su habitación como su propia casa. Su familia ha querido desmentir las informaciones que apuntaban a que se encontraba ingresada en un centro psiquiátrico.

«Un problema neurocognitivo no debe confundirse con un trastorno psiquiátrico», ha advertido Luis Sartorius, visiblemente molesto por las informaciones que confundieron ambas situaciones.

Qué se sabe y qué no de su enfermedad

La expresión problema neurocognitivo utilizada por la familia es amplia y no identifica por sí misma una enfermedad concreta. Los trastornos neurocognitivos pueden afectar a funciones como la memoria, la atención, el lenguaje, la orientación o la capacidad para realizar actividades cotidianas.

Entre sus posibles causas se encuentran distintas enfermedades, desde posible Alzheimer hasta enfermedad de Lewy, pero también existen otras enfermedades neurodegenerativas y alteraciones neurológicas que pueden producir deterioro cognitivo, pero que en todo caso es especulativo, ya que su familia ha decidido no decir por el momento cuál es su enfermedad y es respetable.

La pérdida de movilidad en una persona con un trastorno neurocognitivo puede deberse a distintas enfermedades, pero no permite identificar por sí sola cuál padece Isabel Sartorius. Si su familia no ha comunicado el diagnóstico, no sería correcto atribuirle una enfermedad concreta.

Entre las posibles causas médicas que pueden provocar deterioro cognitivo y dificultades progresivas de movilidad están:

Enfermedad de Alzheimer: afecta principalmente a la memoria y otras capacidades cognitivas. En fases avanzadas puede comprometer la marcha y la autonomía.

Demencia con cuerpos de Lewy: puede provocar deterioro cognitivo, rigidez muscular, lentitud de movimientos, alteraciones del equilibrio y caídas.

Demencia asociada al párkinson: combina problemas cognitivos con dificultades motoras, como rigidez, temblores y lentitud al caminar.

Demencia vascular: puede afectar a la movilidad, el equilibrio y la marcha, especialmente cuando existen lesiones cerebrales de origen vascular.

Demencia frontotemporal: altera la conducta, el lenguaje o las funciones ejecutivas; algunas variantes también producen síntomas motores.

Trastorno neurocognitivo mayor (DSM-5) o Demencia (DSM-IV-TR, CIE-10 y CIE-11): el trastorno neurocognitivo mayor, denominado demencia en clasificaciones anteriores, implica un deterioro significativo de capacidades cognitivas como la memoria, el lenguaje, la atención y el razonamiento.

Afecta a la autonomía de la persona y dificulta que pueda realizar actividades cotidianas sin ayuda. Puede deberse a distintas enfermedades, como el alzhéimer, la demencia vascular o la demencia con cuerpos de Lewy.