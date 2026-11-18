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La salud cardiovascular es uno de los aspectos que más se debe cuidar a lo largo de la vida. Entre los problemas que pueden afectar al corazón y a los principales vasos sanguíneos se encuentra el aneurisma de aorta, una dilatación anormal de la arteria principal del organismo que puede pasar inadvertida durante mucho tiempo. Su peligrosidad aumenta cuando se produce una rotura, ya que puede provocar una hemorragia interna grave.

El cardiólogo Aurelio Rojas ha dado a conocer una sencilla maniobra que permite identificar una posible señal de alerta relacionada con esta enfermedad. Se trata de la conocida como prueba del pulgar, un gesto que no requiere ningún material y que puede realizarse en cuestión de segundos. Según explica el especialista, determinadas personas con mayor flexibilidad en este dedo pueden presentar un riesgo más elevado de desarrollar un aneurisma de aorta.

Cómo realizar la prueba del pulgar en casa

Para realizar este test, hay que extender completamente una de las manos, manteniendo la palma abierta y sin doblarla. A continuación, se debe intentar llevar el pulgar hacia el interior de la palma con un movimiento natural, sin hacer fuerza ni forzar la articulación. Si el dedo alcanza el extremo de la mano o incluso sobrepasa el borde exterior, el resultado puede considerarse una señal de alerta.

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La explicación está relacionada con la hiperlaxitud, una condición que provoca una mayor flexibilidad de las articulaciones y los tejidos conectivos. El colágeno desempeña un papel fundamental en la estructura de estos tejidos y también forma parte de la pared de la aorta, por lo que determinadas alteraciones pueden estar relacionadas con una mayor debilidad de esta arteria. Esta característica podría explicar la asociación observada entre la movilidad excesiva del pulgar y determinados aneurismas de aorta.

Un resultado positivo no significa tener un aneurisma

A pesar de que se trata de una prueba sencilla, Rojas insiste en que no debe interpretarse como un diagnóstico médico. Que el pulgar llegue hasta el final de la palma no significa necesariamente que exista un aneurisma ni que vaya a desarrollarse en el futuro. Es un indicador asociado a una mayor probabilidad que debe valorarse junto con otros aspectos de la salud y los antecedentes personales.

Por este motivo, las personas que obtengan un resultado positivo deben prestar especial atención si existen antecedentes familiares de aneurisma de aorta u otros factores de riesgo, como hipertensión arterial o tabaquismo. En estos casos, lo recomendable es consultar con un profesional sanitario, que podrá valorar la necesidad de realizar pruebas específicas, como una ecografía o un estudio de imagen. La prevención y la detección temprana son fundamentales para identificar posibles alteraciones y evitar complicaciones graves.