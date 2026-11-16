Los expertos en bienestar y el cardiólogo Valentín Fuster (82 años) coinciden: «La felicidad se alcanza con las 4 ‘aes’: actitud, aceptación, autenticidad y altruismo»

Valentín Fuster, director del CNIC y del Instituto Cardiovascular del Mount Sinai, sostiene que la salud emocional y la física integran una sola estructura. Su trabajo en prevención le ha llevado a defender que la felicidad es una conducta que se construye. Para conseguirla, el experto expone cuatro claves que sustentan el bienestar y orientan la relación con el resto.

Se trata de cuatro ‘A’ —actitud, aceptación, autenticidad y altruismo— que para el cardiólogo son el corazón de una vida equilibrada. «Las personas felices están más sanas», asegura, seguro de que el bienestar florece cuando la conducta se alinea con un deseo. Su tesis pretende brindar unas pautas simples que faciliten resistir la presión del entorno sin poner en juego la estabilidad emocional.

La actitud es la primera ‘A’

La primera clave es una actitud positiva. Para el especialista sanitario, los problemas no desaparecen, pero la manera en la que los enfrentamos marca las diferencias. «Encuentro barreras, pero las voy a solucionar», define. Esta forma de pensar transforma los obstáculos en un proceso más llevadero y refuerza la capacidad de adaptación frente a los desafíos que surgen en la vida cotidiana.

La evidencia científica respalda esta afirmación. Desde la psicología, la actitud proactiva se asocia con la autoeficacia, la creencia de poder influir en los resultados. Distintas investigaciones muestran que esta forma de ver la vida reduce el cortisol, que es la hormona del estrés, dando pie a una mayor regulación emocional y protegiendo la salud cardiovascular, como asegura Fuster.

La segunda ‘A’ es de aceptación

Aceptarse tal y como uno es siempre ha sido una máxima defendida por los expertos en salud mental. Fuster recrimina la frecuente comparación y aporta un ejemplo muy habitual: si tu vecino tiene un Maserati y tú no tienes coche, la verdadera pregunta que debes hacerte es: «So what?» («¿y qué?»). Lo que el experto pretende es dar a entender a la población que valorar su propia vida sin desear la ajena refuerza la autoestima y evita la frustración de no alcanzar dichos estándares.

La ciencia coincide con esta proposición. La aceptación es un pilar del mindfulness y de la reducción del estrés. Los estudios apuntan a que esquivar las comparaciones disminuye la actividad cerebral relacionada con la rumiación negativa y la amenaza. Esta reducción propicia que el ser se centre en el presente, afianzando la estabilidad emocional.

La autenticidad es innegociable

Este factor representa la tercera ‘A’. Para Fuster, ser la misma persona a cualquier hora del día concreta la coherencia personal y declara que la identidad real surge en la adversidad y reitera que, ante un infarto, tanto un presidente como un hombre pobre «son la misma persona». La autenticidad descubre valores cuando se finge ser quien no se es.

La psicología social ratifica la necesidad de coherencia interna. Estudios sobre autenticidad personal certifican que la discrepancia entre el yo real y el yo proyectado al mundo es un indicativo directo de niveles de estrés superiores. La ciencia constata que la autenticidad se relaciona con vitalidad y bienestar subjetivo.

El altruismo es la última ‘A’

«La gente más feliz es la que da, no la que recibe», aclara Fuster. Sentirse útil para el resto, incluso en los gestos más insignificantes, produce una satisfacción profunda y estable. Según el experto, esta manera de actuar ofrece propósito y es el componente más firme de una vida emocional plena.

La neurobiología moderna abraza esta postura. Los estudios exponen que los actos desinteresados accionan el núcleo accumbens, núcleo de la recompensa cerebral. Esta acción genera una satisfacción intrínseca que no necesita la validación de nadie. El cerebro humano está estructurado para que la cooperación brinde bienestar individual, intensificando el valor emocional del altruismo rutinario.