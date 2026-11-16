La felicidad es uno de los temas centrales en los estudios y las publicaciones de Luis Rojas Marcos, psiquiatra nacido en Sevilla en 1943. En una entrevista concedida a Jot Down en 2011, reflexionó sobre cómo percibimos la felicidad y los procesos mentales que intervienen en la interpretación de las experiencias. Durante la conversación planteó dos propuestas muy sencillas para conocer el nivel de bienestar personal: valorar el grado de satisfacción con la vida y elaborar una lista con 20 recuerdos significativos.

«La palabra felicidad no la usamos a la hora de estudiar el tema, porque la palabra felicidad tiene muchas connotaciones: filosóficas, literarias e incluso religiosas. Entonces lo que utilizamos es satisfacción con la vida en general, más asequible a la mente. Respecto a tu pregunta: sí, la mente humana tiene esa gran habilidad. La memoria, por ejemplo, es muy creativa; cambia y reconstruye muchas cosas para adaptarlas a como vemos la vida para disminuir las contradicciones. La memoria es creativa. Y siempre o casi siempre la memoria en su capacidad de reconstruir nos ayuda a sentirnos mejor», afirmó.

Qué es la felicidad según Luis Rojas Marcos

«Cada uno definimos la felicidad a nuestra manera. Hay personas que explican la felicidad como una emoción intensa que las invade súbitamente: por ejemplo, cuando experimentan una pasión repentina o se enamoran. Otras la definen como un estado de embelesamiento ante una imagen bella o una melodía impactante que les llega al alma. Algunos Luis Rojas Marcosilustran la dicha con ejemplos de situaciones muy gratificantes, en las que se sienten triunfantes al haber conseguido una meta muy deseada que les exigió grandes dosis de esfuerzo. Tampoco faltan los que eligen estados de ánimo conectados con la libertad, la creatividad o, incluso, experiencias de carácter místico», señala, según recoge El Principio de un Comienzo.

En febrero de 2020, la revista científica Psychological Bulletin publicó un metaanálisis dedicado al «efecto de superioridad ilusoria». Para llevar a cabo el trabajo, los investigadores Ethan Zell, Jason Strickhouser, Constantine Sedikides y Mark Alicke analizaron 124 publicaciones científicas, 291 muestras independientes y datos de más de 950.000 personas. Los resultados mostraron una tendencia bastante generalizada a valorar las propias habilidades, rasgos de personalidad y cualidades por encima de las de una persona promedio.

El efecto resultó más evidente cuando los participantes evaluaban características de su personalidad que cuando juzgaban capacidades o habilidades específicas. El equipo también encontró una correlación de 0,34 entre , la tendencia a considerarse superior y la autoestima, y de 0,33 con la satisfacción vital.

Longevidad

Luis Rojas Marcos estudió Medicina en Sevilla, su ciudad natal, pero en 1968, cuando tenía 25 años, se mudó Nueva York para especializarse en Psiquiatría. Al recordar su trayectoria en Estados Unidos, asegura que ha tenido «mucha suerte» a lo largo de su carrera profesional y a día de hoy se siente «un neoyorquino más». Sin embargo, reconoce que, si hubiera nacido en la España actual, no habría emigrado a Estados Unidos. «España es un gran país, no solamente porque la gente vive más que en la mayoría del mundo, sino por la calidad de vida, la democracia… Aunque quejarnos forma parte de nuestro carácter y la queja es útil, allí se vive muy bien».

En una entrevista publicada por EFE Salud, reconoce que «el envejecimiento tiene muchos mitos y estigmas. En contra de esta visión, la realidad de estudios recientes de millones de personas es que la gran mayoría de personas de más de 65 años se consideran felices».

El psiquiatra atribuye la sensación de felicidad en las personas mayores a la tendencia del cerebro humano a procesar las experiencias de forma positiva. «A medida que nos hacemos mayores, tendemos a ver y recordar lo positivo aunque incluso las personas mayores también crean que a los otros ancianos no les va tan bien», explica. Asimismo, ofrece una serie de consejos para envejecer feliz: