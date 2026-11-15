Massimo Recalcati, psicoanalista experto en felicidad: «Un hombre feliz no es el que lo tiene todo, sino el que sabe desear lo que importa»

La felicidad es algo que todo el mundo desea y poca gente sabe cómo alcanzar plenamente. Muchas veces pensamos que, teniendo la mejor casa, el mejor coche, el mejor trabajo o la mejor vida, conseguimos llegar a ese estado, pero esto no se basa en perseguir objetivos, sino en saber desear lo que importa de verdad.

Así lo determina el psicoanalista italiano Massimo Recalcati a través de la siguiente frase: «Un hombre feliz no es el que lo tiene todo, sino el que sabe desear lo que importa».

En una sociedad consumista y marcada por la necesidad de conseguir nuevas metas, estas dieciocho palabras regalan un mensaje que se relaciona con las prioridades y el significado real de tener una vida plena.

¿Cuál es el secreto de la felicidad?

El especialista plantea una idea que rompe con la creencia de que la acumulación de éxitos y bienes materiales garantiza el bienestar. De hecho, Recalcati también ha resumido su pensamiento con otra reflexión: «La felicidad es amar lo que se tiene».

Lo anterior significa que estamos tan pendientes de conseguir lo que nos falta que olvidamos disfrutar de lo que ya forma parte de nuestra vida. Es decir, las nuevas oportunidades son importantes, pero alcanzar los objetivos no garantiza que desaparezca la insatisfacción.

El problema aparece cuando siempre necesitamos algo más para sentirnos realizados. Una vez conseguido un objetivo, inmediatamente surge otro y volvemos a aplazar nuestra felicidad.

La clave: valorar lo que tenemos

El mensaje que quiere transmitir el psicoanalista a través de esta frase no se traduce en conformarnos ni abandonar nuestras aspiraciones, sino que consiste en aprender a distinguir qué deseos tienen verdadero significado para nosotros y cuáles están condicionados por las expectativas sociales o la comparación con los demás.

El sencillo acto de disfrutar de una conversación, compartir tiempo con nuestros seres queridos o encontrar tranquilidad en nuestro día a día aporta mucho más de lo que creemos. Esto se traduce en cómo los pequeños momentos aportan más que un gran logro en el presente.

Por lo tanto, Massimo Recalcati recuerda que ser feliz no consiste en tenerlo todo, sino en reconocer qué merece realmente nuestro deseo. Porque el verdadero secreto de la felicidad no está en conseguir más, sino en aprender a valorar lo que ya tenemos.