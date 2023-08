La mosca negra ya está en España: así debes actuar si te pica una

Fact checked

Sabemos que en verano los mosquitos son los insectos que más nos molestan. Pero ahora hay uno más para estar preocupados. La mosca negra ya está en España, ¿qué hacemos si nos pica una? ¿Y cómo prevenir sus picaduras?

En concreto, esta mosca está presente en las comunidades de Aragón, Andalucía, Cataluña, además de Valencia y Madrid. La propia comunidad de Madrid comunica que se ha detectado en determinados lugares de la comunidad y también en la cuenca del río Ter (Girona) o en la confluencia de los ríos Ebro, Cinca y Segre (Aragón), etc.

Cómo es la mosca negra ya está en España

Si ves alguno, seguramente será por la mañana y no por la noche que es cuando los mosquitos sí suelen aparecer. Así que debes tener más cuidado y protegerte. Este insecto ha proliferado y se extiende en diversas zonas de España, como hemos visto.

En cuanto a su aspecto y para que lo tengas en cuenta, suelen ser más pequeñas que las moscas cotidianas, boca en forma de sierra que es la que nos pica y nos aparece una herida y no solamente sale picadura, sino también una inflamación.

De igual forma que pasa con los mosquitos, las hembras son las que se acercan y nos pican. Verás que hay dolor, algo que no suele pasar con los mosquitos comunes que nos ofrece esas picaduras molestar que hacen que no paremos de rascarnos, pero no suelen producir dolor, en caso de que sea así, entonces hay que ir al médico. No transmite enfermedades en España ni en Europa.

La Consejería de Sanidad ha detectado que, en algunos de los municipios afectados por su presencia, el número de consultas por picaduras de insecto en los centros de salud es mayor a la media del resto de la Comunidad de Madrid.

Prevenir las picaduras de la mosca negra

La propia Comunidad de Madrid da consejos sobre cómo debemos prevenir tales picaduras. Como evitar aquellos paseos en zonas que sabemos que son más afectadas, como las cercanías de los ríos en los momentos en que la mosca negra está más activa.

Es mejor llevar ropa que cubra la mayor parte del cuerpo de colores blancos o claros. Usar aquellos repelentes que ya conocemos contra los mosquitos, e informarnos en la farmacia o médico, que es quien puede dar realmente los parámetros para prevenir las picaduras de este insecto y muchos otros que pululan durante el verano.