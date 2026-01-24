Fact checked

Hablar solo en voz alta es una conducta habitual que suele generar dudas y, en ocasiones, preocupación. ¿Es normal hacerlo? ¿Puede estar relacionado con el estrés, la ansiedad o algún problema psicológico? Para aclarar estas cuestiones, OKSALUD ha hablado con la psicóloga General Sanitaria y Neuropsicóloga Miriam Panadero, quien explica desde el punto de vista psicológico qué significa este comportamiento, cuándo es completamente normal y en qué casos puede ser recomendable consultar con un profesional.

PREGUNTA.- ¿​​Qué significa desde el punto de vista psicológico que una persona hable sola en voz alta?

RESPUESTA.- Desde un punto de vista psicológico hablar solo es un comportamiento bastante habitual y en la mayoría de los casos no se corresponde con una conducta patológica. De hecho, en la infancia lo hacemos frecuentemente y conforme nuestro desarrollo cognitivo avanza disminuye. Cuando surge en la edad adulta, generalmente es una extensión de nuestro pensamiento interno. Los seres humanos hablamos continuamente con nosotros mismos dentro de nuestra cabeza, pero en determinadas ocasiones lo externalizamos en voz alta.

Suele relacionarse con enfrentarnos a situaciones más complejas que requieren de más esfuerzo y concentración como: tomar decisiones, ordenar nuestras ideas, hacer tareas con diferentes pasos (como por ejemplo, montar un mueble siguiendo las instrucciones), regularnos emocionalmente, etc.

P.- ¿En qué casos este comportamiento es completamente normal y cuándo puede indicar algún problema emocional o psicológico? R.- Como casi todo en psicología, todo depende del contexto, la frecuencia y cómo le repercuta a la vida de la persona. En este caso en concreto también habría que tener en cuenta contenido del mensaje y la coherencia del mismo. Todos los casos que he comentado previamente serían completamente funcionales y adaptativos, pero también puede aparecer dentro de una patología.

En algunos trastornos puede darse un discurso externo que puede caracterizarse por alguna de las siguientes manifestaciones: ser desorganizado, en respuesta a ideas delirantes o alucinaciones, que conlleve una pérdida de contacto con la realidad, en circunstancias o contextos que no sean aceptables a nivel cultural.

P.- ¿Qué relación tiene hablar solo con procesos como el estrés, la ansiedad, la concentración o la toma de decisiones?

R.- Hablar solo en voz alta es un mecanismo sano de autorregulación. Puede ayudarnos a ser más conscientes de lo que nos está pasando, ayudar a aclarar nuestras ideas y gestionarnos mejor. Es positivo siempre y cuando lo hagamos de manera objetiva, adaptativa y optimista, es decir, si usamos un tono amable y compasivo con nuestra persona. Si por el contrario nos focalizamos en castigarnos y no hablarnos con respeto, no conseguiremos ninguno de estos propósitos.

A su vez, en ocasiones utilizamos este recurso simplemente como desahogo porque necesitamos exteriorizar lo que tenemos dentro. Aquí de nuevo hay que tener cuidado en no poner el foco en lo negativo, ya que el ser humano lo hace muy fácilmente y nuevamente deja de ser beneficioso.

Como método de concentración, escuchar nuestro propio discurso en voz alta facilita mantener el foco atencional. Esto nos ayudará en la resolución de tareas complejas y en la toma de decisiones.

P.- ¿Cuándo debería una persona preocuparse o consultar a un profesional si habla sola con frecuencia? R.- Deberíamos contactar con un profesional si nos genera un gran malestar o interfiere negativamente en alguna de las esferas de nuestra vida diaria. En ocasiones si este fenómeno se da dentro de un trastorno mental (como esquizofrenia, trastornos neurodegenerativos, trastorno bipolar, trastorno disociativo, etc.) y conlleva una desconexión de la realidad, alucinaciones o delirios, es posible que la persona no sea plenamente consciente de necesitar ayuda. Sin embargo, para familiares o personas cercanas puede ser fácil identificar que estamos ante comportamientos que necesitan ser evaluados por un profesional de la salud mental.